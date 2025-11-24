ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
1 хв

Масована атака на Харків: з’явилися деталі про жертв, постраждалих та руйнування (фото)

Через ворожу атаку в Харкові зруйновані та пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки і не тільки.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Наслідки атаки на Харків увечері 23 листопада

Наслідки атаки на Харків увечері 23 листопада / © Харківська ОВА

Доповнено додатковими матеріалами

Через масовану атаку дронами на Харків увечері 23 листопада наразі відомо про чотирьох загиблих та 13 постраждалих. У місті зафіксовані пошкодження, руйнування і спалахнули пожежі.

Про це повідомили Нацполіція України та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Під час атаки російських військ на Харків влучання сталися у Шевченківському, Холодногірському та Салтівському районах.

Станом на 06:30 відомо про чотирьох загиблих четверо харків’ян: троє жінок віком 61, 41, 69 років та чоловік віком 55 років.

Ще 13 людей постраждали. Серед постраждалих опинилися 12-річний хлопчик (поранення склом) та 11-річна дівчинка (сильний стрес). Їм надали допомогу на місці.

«П’ятеро людей травмовані, ще семеро зазнали гострої реакції на стрес. Двоє людей госпіталізовані, решті медики надають допомогу на місці», — уточнив Синєгубов.

Зазнали уражень та руйнувань приватні будинки, багатоповерхівки, садове товариство, цивільне підприємство. Виникли пожежі.

На місцях ворожих ударів поліцейські оглядають місця події, збирають речові докази та документують воєнний злочин.

Масована атака на Харків: з’явилися деталі про жертв, постраждалих та руйнування (фото) (19 фото)

атака на Харків у ніч на 24 листопада_7 / © Харківська ОВА

© Харківська ОВА

атака на Харків у ніч на 24 листопада_8 / © Харківська ОВА

© Харківська ОВА

атака на Харків у ніч на 24 листопада_3 / © Харківська ОВА

© Харківська ОВА

атака на Харків у ніч на 24 листопада_6 / © Харківська ОВА

© Харківська ОВА

атака на Харків у ніч на 24 листопада_9 / © Харківська ОВА

© Харківська ОВА

атака на Харків у ніч на 24 листопада_5 / © Харківська ОВА

© Харківська ОВА

атака на Харків у ніч на 24 листопада_1 / © Харківська ОВА

© Харківська ОВА

атака на Харків у ніч на 24 листопада_4 / © Харківська ОВА

© Харківська ОВА

атака на Харків у ніч на 24 листопада_4 / © Харківська ОВА

© Харківська ОВА

атака на Харків у ніч на 24 листопада_4 / © Харківська ОВА

© Харківська ОВА

атака на Харків у ніч проти 24 листопада_7 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

атака на Харків у ніч проти 24 листопада_2 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

атака на Харків у ніч проти 24 листопада_4 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

атака на Харків у ніч на 24 листопада_3 / © Харківська ОВА

© Харківська ОВА

атака на Харків у ніч на 24 листопада_2 / © Харківська ОВА

© Харківська ОВА

атака на Харків у ніч проти 24 листопада_5 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

атака на Харків у ніч проти 24 листопада_3 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

атака на Харків у ніч проти 24 листопада_1 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

атака на Харків у ніч проти 24 листопада_6 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

Нагадаємо, пізно ввечері 23 листопада ворог здійснив масовану атаку дронами на Харків. Було зафіксовано «прильоти» БпЛА у Салтівському та Шевченківському районах, що спричинило пожежі. Повідомлялося про загиблих і постраждалих.

Згодом мер Ігор Терехов повідомив про чотирьох жертв атаки та 17 постраждалих. Однак наразі ОВА та поліція інформують про 13 постраждалих.

Дата публікації
Кількість переглядів
37
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie