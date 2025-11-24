Масована атака на Харків: з’явилися деталі про жертв, постраждалих та руйнування (фото)

Наслідки атаки на Харків увечері 23 листопада / © Харківська ОВА

Через масовану атаку дронами на Харків увечері 23 листопада наразі відомо про чотирьох загиблих та 13 постраждалих. У місті зафіксовані пошкодження, руйнування і спалахнули пожежі.

Про це повідомили Нацполіція України та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Під час атаки російських військ на Харків влучання сталися у Шевченківському, Холодногірському та Салтівському районах.

Станом на 06:30 відомо про чотирьох загиблих четверо харків’ян: троє жінок віком 61, 41, 69 років та чоловік віком 55 років.

Ще 13 людей постраждали. Серед постраждалих опинилися 12-річний хлопчик (поранення склом) та 11-річна дівчинка (сильний стрес). Їм надали допомогу на місці.

«П’ятеро людей травмовані, ще семеро зазнали гострої реакції на стрес. Двоє людей госпіталізовані, решті медики надають допомогу на місці», — уточнив Синєгубов.

Зазнали уражень та руйнувань приватні будинки, багатоповерхівки, садове товариство, цивільне підприємство. Виникли пожежі.

На місцях ворожих ударів поліцейські оглядають місця події, збирають речові докази та документують воєнний злочин.

Нагадаємо, пізно ввечері 23 листопада ворог здійснив масовану атаку дронами на Харків. Було зафіксовано «прильоти» БпЛА у Салтівському та Шевченківському районах, що спричинило пожежі. Повідомлялося про загиблих і постраждалих.

Згодом мер Ігор Терехов повідомив про чотирьох жертв атаки та 17 постраждалих. Однак наразі ОВА та поліція інформують про 13 постраждалих.