Масована атака на Харків: з’явилися подробиці про "прильоти" і руйнування (фото)

Пожежа у Харкові внаслідок атаки безпілотниками ввечері 29 квітня / © ДСНС

Реклама

Через атаку безпілотниками на Харків увечері 29 квітня виникла низка пожеж. Пошкоджені будинки, навчальний заклад, медичні заклади, гаражі та десятки автомобілів.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Через атаку у Харкові загорівся приватний будинок, автомобіль та господарська споруда на площі 300 м кв.

Реклама

Також горіли два автомобілі на площі 10 м кв., пошкоджено скління вікон адміністративної будівлі.

Зафіксовано влучання дрони у землю біля гаражного кооперативу: горіла покрівля гаражу на площі 4 м кв. Було пошкоджено 19 гаражів, шість легкових авто, скління вікон житлового будинку та скління вікон навчального закладу.

Було влучання безпілотника на відкриту територію. Там горіла трава на площі 10 м кв. та контейнер на ринку на площі 40 м кв.

Через ворожий обстріл у Харкові горів виробничий цех на площі 150 м кв.

Внаслідок падіння уламків безпілотника горіла трава на площі 400 м кв. та 50 м кв., пошкоджено скління вікон та дверей будівлі, знищено автомобіль.

Зафіксовано влучання дрона у землю приватного домоволодіння. Через це було пошкоджено вісім приватних будинків та господарські споруди.

Через влучання уламків безпілотника в одноповерхову будівлю горіла зруйнована майстерня на площі 300 м кв.

Було влучання на територію медичного закладу: пошкоджено підземний перехід, горіла трава та дерева на площі 5 м кв.

Сталося влучання уламків дрона по восьмому поверху житлового будинку. Через це пошкоджено скління вікон, балкони та 30 авто.

Зафіксовано влучання по території медзакладу: горіла трава на площі 100 м кв.

Руйнування у Харкові через атаку 29 квітня / © Харківська обласна прокуратура

Руйнування у Харкові через атаку 29 квітня / © Харківська обласна прокуратура

Руйнування у Харкові через атаку 29 квітня / © Харківська обласна прокуратура

Руйнування у Харкові через атаку 29 квітня / © Харківська обласна прокуратура

Руйнування у Харкові через атаку 29 квітня / © Харківська обласна прокуратура

Руйнування у Харкові через атаку 29 квітня / © Харківська обласна прокуратура

Руйнування у Харкові через атаку 29 квітня / © Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, через атаку дронами на Харків ввечері 29 квітня постраждали 45 людей. Серед них опинилися двоє дітей та вагітна.