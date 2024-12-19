Масована атака на Київщину: в ОВА повідомили про наслідки

Тривала майже 9 годин.
Вночі та зранку 19 грудня у Київській області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено.
Про це повідомив Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.
Чергова масована атака ворожих БпЛА на Київщину
На щастя, постраждалих серед населення немає. Влучання в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури відсутні.
"Внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі в одному із населених пунктів пошкоджено приватний будинок. В ньому вибито скління та пошкоджено паркан", - зазначили в ОВА.
Також падіння уламків збитої цілі було зафіксовано на одній з ділянок залізниці. Її було перекрито для вилучення уламків з колії. Пожежа та пошкодження відсутні. Наразі рух колією відновлено.
Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки.
18 грудня, Україною шириться повітряна тривога. Низкою областей країни спостерігається рух ворожих безпілотників та існує загроза застосування балістичного озброєння з півдня.
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