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Масована атака на Київщину: в ОВА повідомили про наслідки

Масована атака на Київщину: в ОВА повідомили про наслідки

ППО / Фото: Associated Press

Тривала майже 9 годин.

Вночі та зранку 19 грудня у Київській області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено.

Про це повідомив Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

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На щастя, постраждалих серед населення немає. Влучання в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури відсутні. 

"Внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі в одному із населених пунктів пошкоджено приватний будинок. В ньому вибито скління та пошкоджено паркан", - зазначили в ОВА.

Також падіння уламків збитої цілі було зафіксовано на одній з ділянок залізниці. Її було перекрито для вилучення уламків з колії. Пожежа та пошкодження відсутні. Наразі рух колією відновлено. 

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки.

 18 грудня, Україною шириться повітряна тривога. Низкою областей країни спостерігається рух ворожих безпілотників та існує загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

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