Масована атака на критичну інфраструктуру України: яка ситуація в енергосистемі

Ворог випустив по нашій державі
Вранці 22 березня армія РФ цілеспрямовано здійснила комбіновану масовану атаку по українській енергетичній інфраструктурі. Пошкоджені десятки об'єктів енергосистеми: теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК "Укренерго", мережі обленерго. Найважча ситуація в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.
Про це повідомили в "Укренерго".
Енергосистема зберегла цілісність
Як зауважують, диспетчерський центр "Укренерго" працює над стабілізацією роботи енергосистеми. Ремонтні бригади розпочали аварійно-відновлювальні роботи одразу після закінчення повітряної тривоги й вже повернули в роботу лінію 750 кВ. ЗАЕС вже заживлена за двома лініями.
Споживання електроенергії вимушено обмежено в таких областях:
- Дніпропетровська
- Донецька
- Кіровоградська
- Одеська
- Полтавська
- Сумська
- Харківська
Додається, що з метою підтримки безпечної роботи енергосистеми залучена аварійна допомога з енергосистем Румунії, Словаччини, Польщі.
"Аварійно-відновлювальні роботи триватимуть 24/7 до повного відновлення живлення споживачів", – резюмували у компанії.
Нагадаємо, енергетичний експерт прокоментував наслідки ударів по критичній інфраструктурі й сказав, чи можливий блекаут в Україні.
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