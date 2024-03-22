Масована атака на критичну інфраструктуру України: яка ситуація в енергосистемі

Вранці 22 березня армія РФ цілеспрямовано здійснила комбіновану масовану атаку по українській енергетичній інфраструктурі. Пошкоджені десятки об'єктів енергосистеми: теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК "Укренерго", мережі обленерго. Найважча ситуація в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.

Про це повідомили в "Укренерго".

Енергосистема зберегла цілісність

Як зауважують, диспетчерський центр "Укренерго" працює над стабілізацією роботи енергосистеми. Ремонтні бригади розпочали аварійно-відновлювальні роботи одразу після закінчення повітряної тривоги й вже повернули в роботу лінію 750 кВ. ЗАЕС вже заживлена за двома лініями.

Споживання електроенергії вимушено обмежено в таких областях:

Дніпропетровська

Донецька

Кіровоградська

Одеська

Полтавська

Сумська

Харківська

Додається, що з метою підтримки безпечної роботи енергосистеми залучена аварійна допомога з енергосистем Румунії, Словаччини, Польщі.

"Аварійно-відновлювальні роботи триватимуть 24/7 до повного відновлення живлення споживачів", – резюмували у компанії.

Нагадаємо, енергетичний експерт прокоментував наслідки ударів по критичній інфраструктурі й сказав, чи можливий блекаут в Україні.

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