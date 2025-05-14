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Масована атака на Кропивницький, Україна у фіналі «Євробачення-2025»: головні новини ночі 14 травня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 14 травня 2025 року:
У Кропивницькому вночі пролунали вибухи: місто масовано атакували БпЛА Читати далі –>
Росія атакувала Україну ударними БпЛА Читати далі –>
Загарбники просунулися на Донеччині — DeepState Читати далі –>
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