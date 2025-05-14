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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1719
Час на прочитання
1 хв

Масована атака на Кропивницький, Україна у фіналі «Євробачення-2025»: головні новини ночі 14 травня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
БпЛА Shahed

БпЛА Shahed / © Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 14 травня 2025 року:

  • У Кропивницькому вночі пролунали вибухи: місто масовано атакували БпЛА Читати далі –>

  • Росія атакувала Україну ударними БпЛА Читати далі –>

  • Загарбники просунулися на Донеччині — DeepState Читати далі –>

  • Макрон відповів, чи відправлятиме Європа своїх військових на лінію фронту після перемирʼя Читати далі –>

  • «Євробачення-2025»: Україна пройшла до фіналу конкурсу Читати далі –>

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