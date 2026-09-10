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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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15
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Масована атака на Кривий Ріг: російські дрони влучили у житловий сектор, є поранені

У місті зафіксували прямі влучання у житловому секторі, є поранені.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Робота сил ППО

Робота сил ППО / © Getty Images

Кривий Ріг опинився під масованою атакою російських безпілотників.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

«Місто під щільною атакою ворожих БПЛА», — написав він.

Згодом Вілкул доповнив інформацію про наслідки атаки.

«Є прямі влучання у житловому секторі. Є поранені. Вже доставлені до лікарні. Лікарі надають усю необхідну допомогу», — йдеться у його публікації.

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькому після атаки РФ загорівся ринок.

Ми раніше інформували, що Росія вдарила безпілотником по торговельно-розважальному центру в Сумах, в результаті чого будівля зазнала руйнувань, там спалахнула пожежа.

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