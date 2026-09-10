- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 15
- Час на прочитання
- 1 хв
Масована атака на Кривий Ріг: російські дрони влучили у житловий сектор, є поранені
У місті зафіксували прямі влучання у житловому секторі, є поранені.
Кривий Ріг опинився під масованою атакою російських безпілотників.
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.
«Місто під щільною атакою ворожих БПЛА», — написав він.
Згодом Вілкул доповнив інформацію про наслідки атаки.
«Є прямі влучання у житловому секторі. Є поранені. Вже доставлені до лікарні. Лікарі надають усю необхідну допомогу», — йдеться у його публікації.
Раніше повідомлялося, що у Хмельницькому після атаки РФ загорівся ринок.
Ми раніше інформували, що Росія вдарила безпілотником по торговельно-розважальному центру в Сумах, в результаті чого будівля зазнала руйнувань, там спалахнула пожежа.