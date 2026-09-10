Масована атака на Кривий Ріг: російські дрони влучили у житловий сектор, є поранені

Робота сил ППО / © Getty Images

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Кривий Ріг опинився під масованою атакою російських безпілотників.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

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«Місто під щільною атакою ворожих БПЛА», — написав він.

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Згодом Вілкул доповнив інформацію про наслідки атаки.

«Є прямі влучання у житловому секторі. Є поранені. Вже доставлені до лікарні. Лікарі надають усю необхідну допомогу», — йдеться у його публікації.

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькому після атаки РФ загорівся ринок.

Ми раніше інформували, що Росія вдарила безпілотником по торговельно-розважальному центру в Сумах, в результаті чого будівля зазнала руйнувань, там спалахнула пожежа.

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