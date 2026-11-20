Київщина зазнала масованої комбінованої атаки російських військ / © Associated Press

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Росіяни накрили ракетами та дронами Київську область — травмовано двох людей у Бучанському районі.

Про наслідки атаки повідомив очільник КОВА Тимур Ткаченко.



«Чоловіка та жінку з пораненнями й гострою реакцією на стрес госпіталізували до лікарні, загрози їхньому життю немає. Там же пошкоджено приватний житловий будинок», — зазначив він.



Крім того, у Броварському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено дві офісно-адміністративні будівлі підприємств, приватний будинок та автомобіль. На всіх локаціях працюють оперативні служби, триває фіксація та ліквідація наслідків атаки.

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Атака по Києву 20 листопада — що відомо

Нагадаємо, уночі росіяни в кілька хвиль атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок атаки виникли пожежі в Оболонському, Подільському та Голосіївському районах столиці.

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Унаслідок нічної атаки балістикою, якої росіяни завдали по Києву, загинули та постраждали люди. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що близько половини постраждалих доправили до лікарні.

«Наразі відомо про трьох загиблих. За попередньою інформацією, це працівники „Київводоканалу“, — зазначив Кличко.

Також відомо про 15 постраждалих, сімох із яких довелося госпіталізувати. Іншим постраждалим допомогу надають на місці.

Крім того, внаслідок обстрілу в місті пошкоджені три мости. У столиці запровадили тимчасові зміни в роботі громадського транспорту через ворожу атаку.

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