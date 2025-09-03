Масована атака на Київщину: у Вишгороді уламки збитого дрона спричинили пожежу

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У Київській області триває масштабна атака ворожих безпілотників.

Як повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник, у місті Вишгород уламки збитої цілі впали між житловими будинками. Внаслідок цього сталося займання, яке оперативно ліквідували рятувальники.

Пошкоджено легковий автомобіль та вибито скління у кількох квартирах. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

До ліквідації наслідків були залучені всі екстрені служби. Калашник наголосив, що повітряна тривога на Київщині триває, і закликав мешканців залишатися в укриттях, доки небезпека не мине.

«Ворог продовжує тероризувати наші мирні населені пункти. Прошу всіх берегти себе та своїх близьких», – зазначив очільник ОВА.

