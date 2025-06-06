Масована атака на Луцьк: пошкодження, поранені й вибухи всю ніч

Ракетний удар / © ТСН.ua

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Під час масованої повітряної атаки РФ у ніч на 6 червня у Луцькій громаді декілька разів було чутно звуки вибухів. Внаслідок атаки є травмовані, їх кількість уточнюють.

В обласному центрі пошкоджено покрівлю одного з багатоквартирних будинків, багато вибитих вікон. Також пошкоджені комерційні обʼєкти та приватні автомобілі, повідомив міський голова Ігор Поліщук.

«У Луцьку пошкоджено покрівлю одного з багатоквартирних будинків, багато вибитих вікон в багатоквартирних будинках, пошкоджені комерційні обʼєкти та приватні автомобілі. Є постраждалі. Інформація по кількості уточнюється», — повідомив Поліщук.

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Повітряну тривогу в області було оголошено о 00:55 У ніч на 6 червня Луцьк зазнав масованої атаки з боку Росії — лунали вибухи, є постраждалі, пошкоджено цивільну інфраструктуру. О 02:34 в Повітряних силах ЗСУ попередили про рух російських БпЛА у напрямку Луцька. О 4:25 з’явилося повідомлення про рух групи крилатих ракет у напрямку Луцька.

О 02:39 в місті і на околицях пролунали перші звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного. Повторні вибухи в місті було чутно о 3:47, 3:51, 4:04, 4:13, 4:26. Останні вибухи в Луцьку пролунали о 5:15, в Повітряних силах ЗСУ попереджали про небезпеку БпЛА.

Раніше повідомлялося, що Росія в ніч проти 6 червня здійснила масовану комбіновану атаку на Україну.

Ми раніше інформували, що у Росії в ніч проти 6 червня злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та рухаються у напрямку пускових рубежів.

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