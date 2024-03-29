Масована атака на об'єкти енергетики: в яких областях пошкоджено інфраструктуру

Вночі проти 29 березня агресорка Росія продовжила атакувати об'єкти української енергосистеми. Сталися пошкодження у кількох областях України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Під час масованого обстрілу сталися пошкодження енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях.

"Україні потрібно більше систем ППО, щоб убезпечити критичну інфраструктуру та захистити населення. Це головний предмет розмови з нашими міжнародними партнерами", - наголосив Шмигаль.

За словами очільника уряду, в деяких регіонах застосовані аварійні відключення.

Нагадаємо, в НЕК "Укренерго" повідомили, що цієї вночі РФ масовано атакувала об'єкти енергетики. Зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах.

Своєю чергою, в Міненерго назвали цілі ворога. Зокрема, окупанти намагалися атакувати об’єкти генерації електроенергії.

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