Масована атака на Одещину: спалахнули великі пожежі, є постраждалий (фото)
Пожежі через удари по Одещині виникли на складах з текстильною продукцією та швейним обладнанням.
Російська армія масовано атакувала Одеську область ударними дронами у ніч проти 13 жовтня. Виникли масштабні пожежі на складах і постраждала людина.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Через влучання на Одещині спалахнули масштабні пожежі на складах з текстильною продукцією та швейним обладнанням. Вгонь охопив площу понад 5 000 кв. м. Також згорів один автомобіль.
За попередніми даними, постраждала одна людина.
Боротися з наслідками ворожих ударів було складно через велике пожежне навантаження та відсутність відповідного водопостачання на обʼєкті. Тож надзвичайники організували безперебійне подавання води з вододжерел розташованих поряд обʼєктів.
Пожежі гасили 16 одиниць техніки та 56 рятувальників, Центр безпеки громадян «Авангард», пожежний підрозділ Нацгвардії та добровольці.
Нагадаємо, у ніч проти 13 жовтня в Одесі пролунали вибухи під час оголошеної повітряної тривоги. В регіоні працювала протиповітряна оборона. Повітряні сили інформували про рух групи ударних дронів у напрямку Одеси зі сторони Чорного моря.