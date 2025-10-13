Масована атака на Одещину: спалахнули великі пожежі, є постраждалий (фото)

Пожежа в Одеській області через нічну атаку дронами 13 жовтня / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Доповнено додатковими матеріалами

Російська армія масовано атакувала Одеську область ударними дронами у ніч проти 13 жовтня. Виникли масштабні пожежі на складах і постраждала людина.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Через влучання на Одещині спалахнули масштабні пожежі на складах з текстильною продукцією та швейним обладнанням. Вгонь охопив площу понад 5 000 кв. м. Також згорів один автомобіль.

За попередніми даними, постраждала одна людина.

Боротися з наслідками ворожих ударів було складно через велике пожежне навантаження та відсутність відповідного водопостачання на обʼєкті. Тож надзвичайники організували безперебійне подавання води з вододжерел розташованих поряд обʼєктів.

Пожежі гасили 16 одиниць техніки та 56 рятувальників, Центр безпеки громадян «Авангард», пожежний підрозділ Нацгвардії та добровольці.

Нагадаємо, у ніч проти 13 жовтня в Одесі пролунали вибухи під час оголошеної повітряної тривоги. В регіоні працювала протиповітряна оборона. Повітряні сили інформували про рух групи ударних дронів у напрямку Одеси зі сторони Чорного моря.