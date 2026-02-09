Масована атака на Одесу: влада міста повідомила про значні руйнування, пожежі та загиблого

Атака БпЛА / © Associated Press

В Одесі в ніч проти 10 лютого російські ударні безпілотники типу Shahed завдали чергового удару по місту.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, комунальні об’єкти та автомобілі, сталася пожежа на даху багатоповерхівки та пошкоджено газопровід.

Також зафіксовано займання легкових автомобілів та нежитлової споруди. На місцях події працюють всі екстрені та комунальні служби.

Крім того, стало відомо про одного загиблого внаслідок атаки.

«На жаль, стало відомо про загиблого внаслідок ворожої атаки на Одесу», — йдеться у повідомленні Лисака.

Раніше повідомлялося, що в Одесі в ніч проти 9 лютого пролунали вибухи під час атаки ворожих ударних безпілотників.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 9 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.