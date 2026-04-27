Масована атака на Одесу: є влучання у житловий будинок

Дрон / © ТСН.ua

В Одесі в ніч проти 27 квітня триває масована атака з боку російських військ. Попередньо повідомляється про влучання в житловий будинок.

Інформацію повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Наразі всі обставини та наслідки атаки встановлюються. Інформація про можливих постраждалих уточнюється.

Місцева влада закликає мешканців залишатися в укриттях та дотримуватися правил безпеки до завершення повітряної тривоги.

Масована атака на Одесу — останні новини

У ніч проти 24 квітня російські дрони масовано атакували Одесу. Стало відомо, що є влучання у кілька житлових будинків і нежитлову споруду. Внаслідок удару постраждали щонайменше двоє людей: 72-річна жінка та 52-річний чоловік. Також пошкоджено будівлі, вибито вікна та знищено автомобілі.

За новими даними, кількість потерпілих зросла до 15 осіб. На жаль, росіяни вбили подружжя похилого віку. Чоловікові та жінці було по 75 років.