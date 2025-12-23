Масована атака на Україну 23 грудня: усе, що відомо про удари та наслідки

Атака на Україну

Російська армія рано-вранці 23 грудня розпочала масовану атаку по Україні із застосуванням ударних дронів та ракет різних типів. Основною ціллю ворожих ударів стала енергетична інфраструктура. У низці регіонів запроваджені аварійні відключення світла.

Усе про російську атаку 23 грудня та її наслідки читайте на ТСН.ua.

Атака на Сумську область

Ще вночі російські дрони масовано атакували північ Сумської області. Під ударом була цивільна інфраструктура уШосткинському районі. Також зафіксовані влучання у Конотопському районі.

Минулося без постраждалих. Водночас у низці населених пунктів зафіксовані перебої зі світлом. Відповідні служби працюють на місцях.

Атака на Івано-Франківську область

Вранці російські окупанти завдали ударів дронами «Шахед» по Бурштину Івано-Франківської області. У місті гриміли вибухи, працювала протиповітряна оборона. Місцеві жителі повідомили про перебої зі світлом у Бурштині, Войнилівській та Галицькій громадах.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив, що комбінований удар може бути затяжним.

Атака на Черкаську область

На околицях Умані Черкаської області пролунав вибух. У регіоні застосували аварійні відключення електроенергії.

Атака на Хмельницьку область

Вибухи вранці 23 грудня прогриміли і у Хмельницькому. Містяни повідомили про звуки «Шахедів». За даними «Суспільного», після атаки у Хмельницькому, а також у Тернополі зникло світло;

Атака на енергетику

Міністерство енергетики України повідомило, що російська армія вкотре атакує енергетичну інфраструктуру держави. Через це у низці областей України запроваджені аварійні відключення світла. Вони будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Аварійні та екстрені відключення світла

Через масований російський обстріл аварійні відключення світла запровадили у Харкові та області. Водночас там продовжують діяти графіки погодинних відключень.

У Чернівецькій області застосовано екстрені відключення електроенергії.

У Полтавській області застосовано графіки аварійних відключень світла.

У Черкаській області через наслідки попередніх масованих атак застосовані графіки аварійних відключень електроенергії.

У Чернігівській області застосовано п’ять черг графіків аварійних відключень світла.

У Києві та області застосовані екстрені відключення електроенергії.

У Дніпропетровській області також застосовані екстрені відключення.

У Сумській області — графіки аварійних відключень світла для 1, 2 та 3 черг.

Атака на Київ

У Києві близько 8:20 пролунав вибух. Над містом зафіксовані російські безпілотники.

Згодом міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у Святошинському районі біля житлового будинку впали уламки. У будинку на рівні п’ятого поверху пошкоджені вікна. На місце прямують екстрені служби.

«Наразі двоє постраждалих у Святошинському районі. Медики надають допомогу», — зазначив Кличко.

Пізніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко поінформував, що кількість постраждалих зросла до чотирьох, серед них — 16-річна дитина.

Водночас місцеві телеграм-канали повідомили, що уламок поранив жінку біля станції метро «Святошин».

Поранена жінка в Києві / © соцмережі

Наслідки атаки ворожих дронів у Святошинському районі Києва

Атака на Київську область

Через ворожу атаку у Вишгородському районі Київської області виникла пожежа приватного двоповерхового будинку.

Загинула жінка 1949 року народження. Ще троє людей отримали осколкові поранення: чоловік 1975 року народження, жінка 1976 року народження та дівчина 2009 року народження. Всім постраждалим на місці надали медичну допомогу.

В Обухівському пошкоджено два приватні будинки: вибиті вікна, пошкоджено фасади та покрівлі.

Наслідки атаки на Київську область 23 грудня (5 фото)

На Київщині уламки російського БпЛА влучили у житловий будинок

Атака на Рівненську область

Загарбники атакували Рівненську область. Там пошкоджений двоповерховий багатоквартирний житловий будинок: вибуховою хвилею вибило вікна. Знищено дерев’яну господарську будівлю, пошкоджено три авто. Минулося без постраждалих.

«Разом з керівником громади побував на місці події. Домовилися, що вікна в оселях вставлять упродовж дня», — повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Наразі там працюють представники Сил безпеки та оборони, а також інших служб.

Атака на Житомирську область

У Житомирській області через російську у атаку зафіксовано декілька влучань або падіння уламків крилатих ракет та дронів. Пошкоджено житлові будинки, цивільні приватні підприємства, магазин.

Наразі відомо про шістьох постраждалих, двоє з яких — діти. Одна дитина та один дорослий госпіталізовані та отримують допомогу у медзакладах області.

Атака на Одеську область

Росіяни атакували ударними дронами південь Одеської області. Зафіксовано пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури. Минулося без постраждалих.

В одному з районів пошкоджено цивільний суховантаж та склад. Загорівся дах у двоповерховому житловому будинку та пошкоджено гараж. Надзвичайники оперативно все згасили.

В іншому районі пошкоджено вікна та дахи у 122-ох приватних будинках та скління у ще трьох багатоповерхових. Пошкоджено порожній склад.

В атакованих районах Одещини є перебої з енергопостачанням. Критична інфраструктура заживлена від генераторів. Розгорнуто роботу «Пунктів незламності».

На місцях подій працюють рятувальні та аварійно-відновлювальні служби.

Наслідки атаки на Одеську область 23 грудня (4 фото)

Атака на Львівську область

У Львівській області російські окупанти атакували бойовими дронами обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури. Очільник ОВА Максим Козицький коротко вказав, що є наслідки.

«Дякую нашим оборонцям за те, що цих наслідків суттєво менше, ніж хотів окупант», — додав він.