"Приліт" просто по дитсадку, вбиті люди та блекаути: РФ влаштувала пекло у містах України (фото, відео)

Обстріл України / © ТСН

Реклама

Вночі та зранку 28 квітня росіяни здійснили масовану атаку на територію України, застосувавши понад сотню безпілотників різних типів та керовані авіаційні бомби. Під ударом опинилися житлові будинки, лікарні та об’єкти критичної інфраструктури. За даними Повітряних сил, ворог випустив 123 дрони, 95 з яких вдалося збити або подавити засобами РЕБ.

Кривий Ріг: загибель 40-річного чоловіка та влучання в інфраструктуру

У Кривому Розі нічна та ранкова атака безпілотників призвела до трагічних наслідків. За даними очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, російська армія завдала по місту кілька ударів. Внаслідок обстрілу загинув 40-річний чоловік.

Реклама

Кількість поранених становить п’ятеро осіб. Всі вони — чоловіки віком 31, 32, 41, 45 та 57 років. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Голова ради оборони міста Олександр Вілкул підтвердив влучання в об’єкт інфраструктури та повідомив про перші дані щодо жертв:

«Ще один ворожий удар по об’єкту інфраструктури. На зараз, на жаль, один чоловік загинув, один поранений», — наголосив чиновник.

Повітряна тривога у Кривому Розі тривала з опівночі, мешканців неодноразово попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА. Внаслідок влучань у місті пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Окрім обласного центру, під ударом опинилася Зеленодольська громада Криворізького району. За офіційною інформацією, там виникла пожежа. Вогнем та уламками понівечені об’єкти інфраструктури, приватні будинки та вантажівка.

Реклама

Влада зазначає, що внаслідок нічної хвилі атак безпосередньо серед мешканців житлових масивів Кривого Рогу травмованих не було, проте подальші «прильоти» по робочих об’єктах стали смертельними. Наразі на місцях влучань тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Конотоп: знищена енергетика та пошкоджена лікарня

Конотоп Сумської області також опинився під масованим ударом російських безпілотників. Серія потужних вибухів пролунала після тривалої нічної тривоги, а дрони типу «Шахед» фіксували над містом протягом усього ранку. За повідомленням міського голови Артема Семеніхіна, окупанти поцілили у житлові будинки та адміністративні будівлі.

Особливого цинізму атаці додає влучання у медичний заклад.

«Маємо пошкодження житлових будинків. Також маємо пошкодження адміністративних будівель. Є пошкодження нашої ЦРЛ!», — наголосив мер.

Реклама

Окрім медичної установи, суттєвих руйнувань зазнала трамвайна мережа. Через пошкодження колій трамвай №2 припинив курсування до одного з житлових масивів, а згодом влада була змушена повністю призупинити рух усього громадського транспорту в місті.

Також внаслідок атаки було знищено частину енергетичної інфраструктури, що призвело до знеструмлення значної частини Конотопа. Разом із електроенергією у місті виникли серйозні проблеми з подачею води.

Сумщина та Чернігівщина: КАБи по дитсадках та знищення зерна

У Ямпільській громаді Сумської області російська авіація завдала ударів керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі.

Наслідки атаки / © ДСНС

За даними ДСНС та офіційних новин ОВА, внаслідок атаки пошкоджено дитячий садок, багатоквартирні та приватні житлові будинки, приміщення магазинів, лікарні та навчального закладу.

Реклама

Наслідки атаки / © ДСНС

Внаслідок авіаудару по Ямпільській громаді постраждали четверо мирних жителів: дві жінки віком 78 та 75 років, а також двоє чоловіків 74 та 56 років.

Наслідки атаки / © ДСНС

Рятувальники провели обстеження території, людей під завалами не виявлено.

Наслідки атаки / © ДСНС

Загалом по області за добу зафіксовано понад 30 обстрілів 19 населених пунктів.

Наслідки атаки / © ДСНС

Через російські атаки у громадах області зафіксовані знеструмлення.

Реклама

Чернігівщина: удари по агропідприємствах та ангарах із зерном

Цієї ночі російські ударні дрони атакували Семенівську громаду Чернігівської області.

Наслідки атаки / © ДСНС

Як повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, ціллю ворога стали агропідприємства.

Наслідки атаки / © ДСНС

Внаслідок влучань знищені ангари із зерном та майном.

Наслідки атаки / © ДСНС

Окрім того, у Куликівській громаді Чернігівського району пошкоджене фермерське господарство.

Реклама

У селі Новгород-Сіверської громади через удар дрона виникла пожежа на приватному подвір’ї, а в Городнянській громаді внаслідок обстрілів зайнялися житлові оселі. Загалом протягом доби на Чернігівщині зафіксовано 11 обстрілів та 43 вибухи.

Запоріжжя: ранкова атака на місто та сотні ударів по області

Зранку 28 квітня Запоріжжя також здригнулося від потужних вибухів. Російська армія атакувала обласний центр безпілотниками, поціливши по міській інфраструктурі. За словами очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, внаслідок удару поранення отримали двоє чоловіків 40 та 45 років. Медики оцінюють їхній стан як середньої важкості.

Наслідки атаки / © Запорізька ОВА

Загалом же ситуація в регіоні залишається вкрай напруженою. Протягом доби окупанти завдали 614 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області.

Наслідки атаки / © Запорізька ОВА

«Ворог застосував 30 авіаударів, 389 БпЛА різної модифікації, 7 обстрілів із РСЗВ та 188 артилерійських ударів. Надійшло 58 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури», — повідомив Федоров.

Реклама

Наслідки атаки / © Запорізька ОВА

Окрім постраждалих у самому Запоріжжі, внаслідок ворожих атак по Запорізькому району поранень зазнали дві жінки.

Херсонщина: дроновий терор проти мирних мешканців

У Херсоні російські окупанти продовжують цинічне «полювання» на цивільних з використанням дронів. Після 6:00 ранку ворожий безпілотник атакував Корабельний район міста. Під удар потрапив 61-річний чоловік, який просто перебував на власному подвір’ї.

«Чоловік отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також уламкові поранення рук. Наразі він перебуває під наглядом медиків у стані середньої тяжкості», — зазначають у Херсонській МВА.

Дроновий терор не оминув і передмістя. У передмісті Херсона окупанти з БпЛА атакували автомобіль, у якому перебував 69-річний чоловік. Потерпілого з мінно-вибуховою травмою доставили до лікарні.

Реклама

Загалом протягом минулої доби під вогнем опинилися 5 населених пунктів громади: Херсон, Антонівка, Садове, Комишани та Придніпровське. Ворожими снарядами пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, а загальна кількість поранених у громаді за добу зросла до 4 осіб.

Який масштаби атаки

Російська армія застосувала рекордну кількість БпЛА різних типів: «Shahed», «Гербера», «Італмас». Запуски здійснювалися з Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська та окупованого Криму.

«За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 95 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 16 локаціях», — повідомили у Повітряних силах.

Станом на 10:00 ранку атака триває, у повітряному просторі України все ще фіксуються ворожі дрони. Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Реклама

Новини партнерів