Масована атака на Україну: на Київщині зафіксовані значні руйнування та є поранені
Постраждалим надана необхідна допомога, кілька осіб госпіталізували до лікарні.
Внаслідок ворожої атаки в ніч проти 14 травня на Київщині постраждало 6 осіб, а також зафіксовані значні руйнування.
Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.
«У Бориспільському районі постраждали п’ятеро людей. Чоловіка та жінку з осколковими пораненнями госпіталізовано до місцевої лікарні. Ще трьом жінкам медичну допомогу надали на місці», — йдеться у повідомленні.
Також у Фастівському районі травмовано жінку 1984 року народження. Медична допомога надана на місці.
Крім того, у області зафіксовані значні руйнування:
У Бучанському районі виникла пожежа складської будівлі та двох автомобілів.
В Обухівському районі пошкоджено три приватні будинки.
У Броварському районі — три приватні будинки, автомобіль та підприємство.
У Бориспільському районі пошкоджено багатоповерховий будинок, шість автомобілів, підприємство, приватний будинок та господарські споруди.
У Фастівському районі пошкоджено багатоповерховий будинок. У Білоцерківському районі — приватний будинок.
Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу Києва пошкоджені житлові забудови та цивільна інфраструктура у кількох районах міста.
Ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч проти 14 травня здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, внаслідок чого обвалився підʼїзд багатоповерхівки.