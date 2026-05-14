Масована атака на Україну: на Київщині зафіксовані значні руйнування та є поранені

Ворог обстріляв Київщину

Внаслідок ворожої атаки в ніч проти 14 травня на Київщині постраждало 6 осіб, а також зафіксовані значні руйнування.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

«У Бориспільському районі постраждали п’ятеро людей. Чоловіка та жінку з осколковими пораненнями госпіталізовано до місцевої лікарні. Ще трьом жінкам медичну допомогу надали на місці», — йдеться у повідомленні.

Також у Фастівському районі травмовано жінку 1984 року народження. Медична допомога надана на місці.

Крім того, у області зафіксовані значні руйнування:

У Бучанському районі виникла пожежа складської будівлі та двох автомобілів.

В Обухівському районі пошкоджено три приватні будинки.

У Броварському районі — три приватні будинки, автомобіль та підприємство.

У Бориспільському районі пошкоджено багатоповерховий будинок, шість автомобілів, підприємство, приватний будинок та господарські споруди.

У Фастівському районі пошкоджено багатоповерховий будинок. У Білоцерківському районі — приватний будинок.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу Києва пошкоджені житлові забудови та цивільна інфраструктура у кількох районах міста.

Ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч проти 14 травня здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, внаслідок чого обвалився підʼїзд багатоповерхівки.

