РФ влаштувала нічний терор Україні: Лавра у вогні, зруйновані будинки і вбиті люди (фото, відео)

Атака на Києво-Печерську лавру в ніч проти 15 червня / © Getty Images

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Російська армія у ніч проти 15 червня влаштувала чергову масовану атаку по Україні ракетами і дронами. Під ударом перебували Київ та область, Дніпро, Харків, Суми. Попри активну роботу сил ППО, є загиблі, поранені, влучання по цивільних об’єктах. Зокрема, ворог вгатив по Києво-Печерській лаврі.

ТСН.ua зібрав усе про нічну атаку по Україні 15 червня.

Атака на Київ

Уночі російські загарбники влаштували по Києву одну з найпотужніших атак за останній період. Наслідки ударів і падіння уламків зафіксували майже в усіх районах столиці. Наразі відомо про чотирьох загиблих, 30 постраждалих, серед яких вагітна, двоє дітей віком п’ять та шість років.

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В Оболонському районі пошкоджено житлові будинки та складські приміщення. Через падіння уламків спалахнули пожежі, знищено близько 30 автомобілів.

У Подільському районі уламки спричинили займання приватного житлового будинку та триповерхової будівлі.

У Солом’янському районі пошкоджено житлову забудову, виникла пожежа на території одного із закладів освіти.

У Печерському районі зафіксовано пошкодження житлових і нежитлових будівель. Там також загорівся гуртожиток. Окремо значні пошкодження зафіксовані на території Києво-Печерської лаври — через атаку сталася пожежа на даху Успенського собору.

У Дніпровському районі уламки пошкодили житлові будинки.

У Деснянському районі сталося займання на території дитячого садка.

У Голосіївському районі виникли пожежі на складських об’єктах, також пошкоджено житловий будинок та один з інфраструктурних об’єктів.

У Дарницькому районі уламки впали на відкритих територіях.

У Шевченківському районі пошкоджень зазнали житлові будинки, підприємства та інші об’єкти інфраструктури.

Також внаслідок атаки пошкоджено лінії електропередач. У північній частині Києва без світла залишилися близько 140 тис. абонентів.

На місцях працюють екстрені служби та рятувальники, які продовжують ліквідацію наслідків обстрілу.

Наслідки атаки на Київ 15 червня (13 фото) © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

Зауважимо, що ворог також завдав удару по Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Там спалахнула пожежа. Найбільше постраждав костюмний цех, у якому зберігалася унікальна колекція — близько 100 тис. історичних костюмів і майже 3 млн одиниць різного одягу. Пошкоджень зазнали й інші корпуси та будівлі кіностудії.

Російські окупанти пошкодили і Національний культурно-мистецький та музейний комплекс “Мистецький арсенал». Ймовірно, це було влучання «Шахеда». На місці працюють рятувальні служби.

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Також зазнала ушкоджень будівля Вищого антикорупційного суду на проспекті Берестейському. У будівлі вибито вікна, на місці тривають роботи з прибирання та ліквідації наслідків. Попри це, усі судові засідання відбудуться за графіком.

Окрім того, у столиці було знищено найбільший інноваційний термінал «Нової пошти». Це був перший в Україні термінал, оснащений найсучаснішим у світі обладнанням для сортування посилок від компанії Vanderlande.

Удар по Києво-Печерській лаврі

Під час масованої російської атаки на столицю було завдано ударів по території Києво-Печерської лаври. Пряме влучання «Шахеда» у Стефанівський приділ Успенського собору спричинило масштабну пожежу на даху площею близько 800 кв. м. Також пошкоджено вежу Кущника. За попередніми даними, пошкоджено щонайменше п’ять пам’яток національного значення та кілька об’єктів місцевого значення.

Рятувальникам вдалося локалізувати займання собору, однак загроза обвалу конструкцій і подальшого горіння досі зберігається. Всередині зафіксовано суттєві пошкодження іконостасу, розписів і фресок. Водночас вдалося евакуювати найцінніші святині.

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У Різниці Успенського собору зберігалися унікальні предмети з Києво-Печерської Лаври та інших монастирів, представлені на виставці «Христос Воскрес». Йдеться про експонати XVI, XVIII та XIX століть — усі вони були врятовані. Із самого Успенського собору також вдалося евакуювати раку Святого Стефана.

Пожежа в Києво-Печерській лаврі після атаки 15 червня / © Associated Press

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній закликав молитися за порятунок святині та різко засудив дії Росії.

«Черговий російський злочин проти людяності, проти історії, проти християнства. Що ще повинен зробити кремлівський антихрист, аби світ усвідомив, що слід рішуче діяти, аби російський терор проти України припинився?» — написав Епіфаній.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга назвав нічний удар по Києво-Печерській лаврі актом варварства, заявивши, що російські окупанти перевершили ІДІЛ у злочинах проти культурної спадщини. Міністр засудив атаку на святиню ЮНЕСКО, наголосив на неминучій поразці диктатора Володимира Путіна та повідомив, що Україна ініціює міжнародні процедури для реакції на цей воєнний злочин.

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Атака на Київську область

Уночі Київська область зазнала масштабної ворожої атаки. Відомо про трьох постраждалих, серед яких — дитина.

«У Бориспільському районі чоловік отримав різані рани стопи, у жінки — струс головного мозку. У хлопця 2011 року народження медики діагностували гостру реакцію на стрес», — повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник, зазначивши, що всім постраждалим необхідну допомогу надали на місці.

Наслідки атаки зафіксовано у п’яти районах області.

Броварський район: пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, три легкові автомобілі та складські приміщення.

Вишгородський район: пошкодження виявили на території приватного домоволодіння.

Фастівський район: внаслідок атаки спалахнула пожежа в приватному будинку, також пошкоджено автомобіль.

Бучанський район: зазнали пошкоджень складські приміщення.

Бориспільський район: пошкоджено приватний житловий будинок.

На місцях працюють усі необхідні оперативні служби. Триває фіксація наслідків ворожого удару та пошкоджень. Усім мешканцям, чиє житло постраждало через обстріл, Калашник пообіцяв необхідну допомогу.

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Наслідки атаки на Київську область / © ДСНС

Атака на Харків

Ворог здійснив комбіновану атаку на Харків ракетами і дронами. Під ударом опинилися щонайменше два райони міста: Холодногірський та Шевченківський.

У Холодногірському районі постраждали троє чоловіків віком 40, 36 та 30 років. Двох із них у важкому стані госпіталізували.

Згодом російські війська завдали повторного удару по Харкову в момент, коли на місці попередньої атаки працювали підрозділи ДСНС ситуацій, які ліквідовували пожежу. Внаслідок другого обстрілу загинули п’ятеро рятувальників. Ще щонайменше п’ятеро працівників ДСНС дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Загиблий у Харкові рятувальник / © Ігор Клименко

Атака на Дніпро

Загарбники атакували дронами Дніпро: пошкоджені підприємства, коледж, заклад культури та об’єкти інфраструктури. Зокрема, через нічний обстріл зазнав пошкоджень Будинок органної та камерної музики.

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Постраждав 64-річний чоловік, якого госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровською областю 24 ворожі безпілотники.

Руйнування у Дніпрі після атаки 15 червня (14 фото) © Дніпропетровська ОВА © Дніпропетровська ОВА © Дніпропетровська ОВА © Дніпропетровська ОВА © Дніпропетровська ОВА © Дніпропетровська ОВА © Дніпропетровська ОВА © Дніпропетровська ОВА © Дніпропетровська ОВА © Дніпропетровська ОВА © Дніпропетровська ОВА © Дніпропетровська ОВА © Дніпропетровська ОВА © Дніпропетровська ОВА

Атака на Суми

У Сумах зафіксували влучання двох російських безпілотників по об’єктах цивільної інфраструктури. Один із дронів влучив у багатоповерховий житловий будинок у Ковпаківському районі. Удар припав по балкону однієї з квартир. За попередньою інформацією, травм зазнали троє людей, зокрема дитина. Дані про їхній стан наразі уточнюються.

Ще один російський безпілотник атакував центральну частину міста. Унаслідок удару пошкоджено нежитлову будівлю. За попередніми даними, на цій локації минулося без постраждалих.

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Наразі на місцях влучань працюють профільні служби. Остаточні наслідки російської атаки ще встановлюються.

Скільки ракет і дронів збила ППО

Під час нічної атаки на Україну російська армія застосувала 681 засіб повітряного нападу, серед яких 70 ракет та 611 безпілотників різних типів.

Зокрема, противник випустив:

6 протикорабельних ракет 3М22 «Циркон»;

34 балістичні ракети «Іскандер»-М/С-400;

30 крилатих ракет Х-101/»Іскандер-К»;

611 ударних дронів типу Shahed, «Гербера», «Італмас», баражувальних боєприпасів «Бандероль» та дронів-імітаторів типу «Пародія».

Станом на 08:00 українські сили ППО знищили або подавили 632 повітряні цілі — 50 ракет і 582 безпілотники.

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Серед збитих цілей:

5 пракет 3М22 «Циркон»;

15 ракет «Іскандер»-М/С-400;

30 ракет Х-101/»Іскандер-К»;

582 БпЛА різних типів.

Водночас зафіксовано влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних безпілотників на 42 локаціях. Також уламки збитих дронів впали ще на 12 локаціях.

Реакція Зеленського на атаку 15 червня

На нічну російську атаку відреагував президент України Володимир Зеленський. Він зауважив, що лише по Києву ворог запустив понад 60 ракет. Глава держави висловив співчуття всім рідним та близьким загиблих через російські удари.

«Через російський удар по Києво-Печерській лаврі горів Успенський собор — церква, чия історія почалася ще в ХІ столітті. І це на сьогодні один із найбільших російських злочинів проти християнської культури. ДСНС уже ліквідували пожежу на даху собору», — написав Зеленський у Мережі.

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Були також удари по інших містах і громадах. Під ударами перебували також Дніпропетровщина, Донеччина, Запоріжжя, Сумщина, Миколаївщина.

«Так Росія показує світу свої наміри вести війну далі. Дуже важливо, щоб була відповідь країн Групи семи, які зараз збираються на саміт, і щоб вона була рішучою та змістовною: більше тиску на агресора, більше допомоги Україні з ППО, передусім із протибалістикою», — наголосив президент.

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