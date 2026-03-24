Масована атака РФ: після обстрілу в Україні затримуються і скасовують поїзди - список рейсів

Потяг УЗ.

Доповнено додатковими матеріалами

Зранку 24 березня у низці областей затримуються потяги — унаслідок комбінованої атаки армії РФ по Україні.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Харківська область

За даними компанії, оперативні зміни у русі потягів було запроваджено на Харківщині протягом цієї доби. Зокрема, в напрямку станції Слатине.

Так, сьогодні поїзд №6001 курсував в сполученні Дергачі — Харків (замість Слатине — Харків).

На ділянці Слатине — Харків тимчасово не курсуватимуть два рейси: №6004 Харків — Слатине та №6007 Слатине — Харків.

До станції Дергачі (замість Слатине) прямуватимуть такі поїзди:

№6006 Харків — Дергачі (замість Харків — Слатине);

№6005 Дергачі — Харків (замість Слатине — Харків).

Полтавська область

Ще зранку в компанії попереджали, що затримуються рейси на Полтавщині. Йдеться про потяги:

№6531 Полтава-Підвенна — Кременчук прямує із затримкою 1,5 години на діялянці Полтава — Мала Перещепинська;

№6722 Ромодан — Полтава-Південна зі станції Сагайдак відправився із затримкою 1 година 19 хвилин; №6571 Берестин — Полтава-Південна із зупинки Магістральна прямує +1 година від графіку; №6538 Кобеляки — Полтава-Підвенна відправився зі станції Лещинівка із затримкою 55 хвилин; №6572 Полтава-Південна — Берестин з початкової рушив +1 година 17 хвилин.

Окрім того, наголосили в «УЗ», затримуються потяги із Житомирщини та Чернігівщини в напрямку Києва:

поїзд №6606 Малин — Київ прямує з початкової +32 хвилини.

регіональний поїзд №886/885 Славутич — Київ-Волинський з початкової рушив +1 година.

Також з безпекових міркувань затримки фіксуються у Дніпропетровщині. Втім, про які саме рейси у регіоні йдеться, в компанії не уточнили.