Масована атака на Україну 19 листопада: усе про вибухи, постраждалих і руйнування

Зруйнований будинок у Тернополі після атаки 19 листопада / © ДСНС

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Російська армія у ніч проти 19 листопада вкотре влаштувала масовану комбіновану атаку по Україні із застосуванням ракет та безпілотників. Ворог цілив по енергетиці, цивільній інфраструктурі та мирних жителях. У різних областях держави — здебільшого західних — зафіксовані руйнування, пожежі, постраждалі та, на жаль, загиблі. Зокрема, у Тернополі людей доводиться шукати під завалами зруйнованої багатоповерхівки.

Усе про нічну атаку на Україну читайте на ТСН.ua.

Атака на Харків

Пізно вночі російська армія взялася гатити по Харкову ударними дронами «Шахед», які ворог перейменував на «Герань-2». Загалом ворог випустив по місту 19 дронів, атакувавши Слобідський і Основ’янський райони.

Реклама

За останніми даними, кількість постраждалих у Харкові сягнула 46. Серед них опинилися двоє дітей — дівчатка віком 9 і 13 років.

У місті пошкоджені 16 багатоквартирних будинків, 31 автомобіль, гаражний кооператив, підстанція екстреної медичної допомоги, супермаркет, два тролейбуси, нежитлова будівля, адміністративна будівля, школа.

Руйнування у Харкові після атаки 19 листопада / © із соцмереж

Руйнування у Харкові після атаки 19 листопада / © Харківська ОВА

Атака на Львів та область

Російські загарбники атакували Львів та область. Містяни над ранок чули гучні вибухи, після яких Львів затягло густим димом. Мер Андрій Садовий повідомив, що це наслідок загоряння шин на цивільних складах, куди влучили росіяни. Надзвичайники гасять пожежу. За попередніми даними, дим не становить загрози для здоров’я, але жителям все ж варто зачинити вікна.

Наразі інформації про постраждалих у Львові немає, минулося без жертв.

Реклама

Дим у небі Львова після атаки 19 листопада / © Суспільне Львів

Пожежа у Львові після атаки 19 листопада

Львівську область ворог атакував дронами та крилатими ракетами. Пошкоджено енергетичний об’єкт. Також руйнувань зазнали деревообробне підприємство і складське приміщення. На одному з об’єктів рятувальники гасять пожежу. За попередніми даними, загиблих і поранених немає.

Через удар по Львівщині в регіоні запровадили графіки погодинних відключень світла, які триватимуть по сім годин.

ЛІквідація наслідків атаки на Львівську область / © ДСНС

Атака на Івано-Франківську область

Жителі Івано-Франківська та Бурштина рано-вранці чули сильні вибухи. Згодом очільниця ОВА Світлана Онищук поінформувала, що російські війська атакувала Івано-Франківську область різними типами зброї, а саме — об’єкти енергетичної інфраструктури.

За попередніми даними, в Івано-Франківському районі постраждали троє людей, серед них — двоє дітей. Було пошкоджено одне домогосподарство.

Реклама

Атака на Тернопіль

У Тернополі цілий ранок 19 листопада лунали вибухи і місто затягло димом. Мер Сергій Надал повідомив, що російські окупанти били по Тернополю ракетами та дронами «Шахед». Пошкоджені будівлі і житлові будинки.

Згодом керівник пресслужби ДСНС у Тернопільській області Сергій Данілін уточнив, що у Тернополі ворог атакував кілька житлових багатоповерхівок. На одній з локацій зафіксоване суттєве руйнування будинку, а на іншій спалахнула пожежа. Існує загроза обвалу конструкцій.

«Наразі на об’єкті працюють спецпідрозділи ДСНС, які обстежують будівлю — чи є там потерпілі та загиблі. Залучені кінологічні підрозділи», — сказав Данілін.

Пошкоджений у Тернополі будинок після атаки 19 листопада / © ДСНС у Тернопільській області

За останніми даними від голови МВС Ігоря Клименка, через атаку у Тернополі загинуло 10 людей, ще 37 осіб отримали поранення (12 з них — діти).

Реклама

Рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки, розбирають завали та проводять евакуацію мешканців заблокованих квартир.

«Є люди і під завалами. Працюємо максимально обережно — кожна хвилина може означати врятоване життя. Залучаємо авіацію, мобільні центри швидкого реагування, «Дельту», кінологів, важку інженерну техніку. Підтягуємо сили із сусідніх областей. Працюють на місцях також психологи», — йдеться в заяві Клименка.

У місті працюють «Пункти незламності». Розгорнута додаткова інфраструктура для підтримки людей: пункти обігріву, харчування.

Тернопільська ОВА повідомила, що за попередньою оперативною інформацією, вміст шкідливих речовин в повітрі у місті перевищує норму вшестеро. Містян закликали за можливості не виходити з дому та зачинити вікна.

Реклама

Пошкоджений у Тернополі будинок після атаки 19 листопада / © Мер Тернополя Сергій Надал

Пошкоджений у Тернополі будинок після атаки 19 листопада / © Мер Тернополя Сергій Надал

Атака на Черкаську область

Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що в межах області сили та засоби ППО знешкодили 10 російських ракет і 17 дронів. Минулось без травмованих. Однак є наслідки для інфраструктури.

Так, у Золотоніському районі через падіння дронів горіла суха рослинність. Було пошкоджено лінію електропередач. Працює ремонтна бригада. В іншому селі вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна і дахи в кількох будинках.

Пошкодження в Черкаській області після атаки 19 листопада / © Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Атака на Хмельницьку область

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що внаслідок нічної російської атаки у Шепетівському районі пошкоджено лінію електропередачі. Через це відсутнє електропостачання у 27 населених пунктах. Майже 2000 абонентів залишилися без світла. Також пошкоджено вікна в одному приватному будинку.

Згодом Тюрін уточнив, що над Хмельниччиною було збито/подавлено 4 ворожі дрони та одну крилату ракету.

Реклама

«На жаль, внаслідок падіння уламків загалом пошкоджено п’ять житлових будинків, у яких вибито вікна, та покрівлю однієї технічної споруди. Місцева влада надає постраждалим усю необхідну допомогу, забезпечуючи плівкою та шифером для першочергових ремонтів», — йдеться в заяві голови ОВА.

Енергетики відновили електропостачання у постраждалих населених пунктах.

Атака на Дніпропетровську область

Як поінформували в ДТЕК, ворог вдарив дронами по території одного з підрозділів компанії на Дніпропетровщині. Постраждала бригада, яка саме перебувала на об’єкті: поранено п’ятьох енергетиків. Один енергетик у тяжкому стані, ще четверо — з контузіями та уламковими пораненнями. Усі отримують необхідну медичну допомогу.

Відключення світла через атаку

У Міністерстві енергетики повідомили, що через нічну та ранкову атаки на енергетичні об’єкти України у низці областей запровадили аварійні відключення світла. Вони будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Реклама

Скільки цілей збила ППО?

За даними Повітряних сил ЗСУ, для атаки по Україні у ніч проти 19 листопада російська армія застосувала 48 ракет та 476 дронів різних типів:

476 дронів типу «Шахед», «Гербера» та інших типів (близько 300 із них — «Шахеди»);

40 крилатих ракет Х-101;

7 крилатих ракет «Калібр»;

1 балістична ракета «Іскандер-М».

Основний напрямок удару — Львівщина, Тернопільщина, Харківщина.

Станом на 10:00 протиповітряна оборона збила/придушила 483 повітряні цілі:

442 дронів різних типів;

34 ракети Х-101;

7 ракет «Калібр».

Водночас, зафіксовано влучання 7 ракет та 34 ударних безпілотників на 14 локаціях та падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Реклама

Реакція Зеленського

Після масованої атаки президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним загиблих і наголосив на необхідності посилення тиску на Росі

«Кожна нахабна атака проти звичайного життя свідчить про те, що тиск на Росію недостатній. Дієві санкції та допомога Україні можуть це змінити», — йдеться в заяві глави держави.

Він уточнив, що першочергова потреба — ракети для ППО, додаткові системи, збільшення можливостей української бойової авіації та виробництво дронів для захисту життя.

«Росія повинна відповідати за скоєне, а ми маємо бути зосереджені на всьому, що нас посилює та дозволяє збивати російські ракети, знешкоджувати російські дрони та зупиняти штурми. Дякую всім у світі, хто допомагає», — написав Зеленський у Мережі.