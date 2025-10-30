ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
75
Масована атака на Вінниччину: п’ятеро постраждалих, дитина перебуває у важкому стані

Є постраждалі серед цивільного населення — четверо дорослих легкої та середньої ступенів тяжкості та одна дитина семи років перебуває у важкому стані.

Світлана Несчетна
Атака на Вінницьку область

Атака на Вінницьку область / © ДСНС

Вінниччина у четвер, 30 листопада, опинилася під масованою ворожою атакою. Внаслідок влучань є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, житлових будинків, транспортних засобів.

На жаль, є постраждалі серед цивільного населення — четверо дорослих легкої та середньої ступенів тяжкості та одна дитина семи років. Дитина перебуває у важкому стані, повідомила перша заступниця голови Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна у Telegram.

Заболотна зазначила, що усі служби працюють на місцях. Наразі відбувається гасіння пожеж.

Вибухотехніки проводять огляд відповідних територій. Комісії фіксують пошкодження цивільних будівель та транспортних засобів.

Енергетики поступово відновлюють електропостачання в області.

«Дякую силам ППО за захист неба над Вінниччиною. Дякую всім тим, хто зараз працює над ліквідацією наслідків російського ворожого обстрілу», — підсумувала посадовиця.

75
