Масована атака на Вінниччину: п’ятеро постраждалих, дитина перебуває у важкому стані
Є постраждалі серед цивільного населення — четверо дорослих легкої та середньої ступенів тяжкості та одна дитина семи років перебуває у важкому стані.
Вінниччина у четвер, 30 листопада, опинилася під масованою ворожою атакою. Внаслідок влучань є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, житлових будинків, транспортних засобів.
На жаль, є постраждалі серед цивільного населення — четверо дорослих легкої та середньої ступенів тяжкості та одна дитина семи років. Дитина перебуває у важкому стані, повідомила перша заступниця голови Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна у Telegram.
Заболотна зазначила, що усі служби працюють на місцях. Наразі відбувається гасіння пожеж.
Вибухотехніки проводять огляд відповідних територій. Комісії фіксують пошкодження цивільних будівель та транспортних засобів.
Енергетики поступово відновлюють електропостачання в області.
«Дякую силам ППО за захист неба над Вінниччиною. Дякую всім тим, хто зараз працює над ліквідацією наслідків російського ворожого обстрілу», — підсумувала посадовиця.