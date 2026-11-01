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Масована атака на Вінниччину: пошкоджено обʼєкти енергетичної інфраструктури, вежі зв'язку - деталі
Окупанти влаштували повітряну атаку по Вінницькій області — за даними влади, у регіоні є значні пошкодження.
Цієї ночі Вінниччина пережила чергову масовану атаку росіян. В області є руйнування.
Про це повідомила очільниця ОВА Наталя Заболотна.
«Було атаковано обʼєкти енергетичної інфраструктури. Також є пошкодження вежі мобільного звʼязку, приватної складської будівлі, вікна в багатоповерхових будинках, а також зупинки громадського транспорту та автомобіль у м. Вінниця», — зазначила вона.
Атака по Україні 1 листопада — що відомо
У ніч проти 1 листопада росіяни атакували Україну 433 ударними БпЛА типу Shahed (64 із них — реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу «Пародія» із шести напрямків.
У Хмельницькому зрання лунали вибухи. Крім цього, росіяни завдали удару по Ізюму, застосувавши реактивну систему залпового вогню (РСЗВ).