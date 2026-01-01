ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
2012
1 хв

Масована атака на Волинь: рятувальники показали кадри наслідків

Понад 20 одиниць техніки та майже сотня рятувальників працювали на місцях «прильотів» на Волині після нічної атаки «Шахедів».

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Ліквідація пожежі у Волинській області після російської атаки у ніч проти 1 січня

Ліквідація пожежі у Волинській області після російської атаки у ніч проти 1 січня / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

ДСНС України опублікувала фото і відео з наслідками масованої російської атаки на Волинську область у ніч проти 1 січня. Рятувальники вже загасили всі пожежі.

Про це йдеться у заяві в телеграм-каналі служби.

Після нічної масованої атаки російськими дронами на Волинь надзвичайники ліквідували пожежі, що спалахнули на об’єктах критичної інфраструктури

За попередніми даними, минулося без загиблих і постраждалих.

З вогнем боролися понад 90 рятувальників і понад 20 одиниць основної та спеціальної техніки.

Ліквідація пожежі у Волинській області після російської атаки у ніч проти 1 січня / © ДСНС

Ліквідація пожежі у Волинській області після російської атаки у ніч проти 1 січня / © ДСНС

Ліквідація пожежі у Волинській області після російської атаки у ніч проти 1 січня / © ДСНС

Ліквідація пожежі у Волинській області після російської атаки у ніч проти 1 січня / © ДСНС

Нагадаємо, масована атака російських безпілотників на Волинь у ніч проти 1 січня призвела до масштабних перебоїв з електропостачанням. Ворожі «Шахеди» поцілили в об’єкти критичної інфраструктури, через що понад 103 тис. абонентів у Луцьку та в Ковельському районі опинилися без світла. На місцях влучань спалахнули пожежі.

