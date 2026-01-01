Масована атака на Волинь: рятувальники показали кадри наслідків

Ліквідація пожежі у Волинській області після російської атаки у ніч проти 1 січня / © ДСНС

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

ДСНС України опублікувала фото і відео з наслідками масованої російської атаки на Волинську область у ніч проти 1 січня. Рятувальники вже загасили всі пожежі.

Про це йдеться у заяві в телеграм-каналі служби.

Після нічної масованої атаки російськими дронами на Волинь надзвичайники ліквідували пожежі, що спалахнули на об’єктах критичної інфраструктури

Реклама

За попередніми даними, минулося без загиблих і постраждалих.

З вогнем боролися понад 90 рятувальників і понад 20 одиниць основної та спеціальної техніки.

Ліквідація пожежі у Волинській області після російської атаки у ніч проти 1 січня / © ДСНС

Ліквідація пожежі у Волинській області після російської атаки у ніч проти 1 січня / © ДСНС

Дата публікації 10:08, 01.01.26 Кількість переглядів 47 Наслідки атаки на Волинь у новорічну ніч зняли на відео

Нагадаємо, масована атака російських безпілотників на Волинь у ніч проти 1 січня призвела до масштабних перебоїв з електропостачанням. Ворожі «Шахеди» поцілили в об’єкти критичної інфраструктури, через що понад 103 тис. абонентів у Луцьку та в Ковельському районі опинилися без світла. На місцях влучань спалахнули пожежі.