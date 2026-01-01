- Дата публікації
Масована атака на Волинь: рятувальники показали кадри наслідків
Понад 20 одиниць техніки та майже сотня рятувальників працювали на місцях «прильотів» на Волині після нічної атаки «Шахедів».
ДСНС України опублікувала фото і відео з наслідками масованої російської атаки на Волинську область у ніч проти 1 січня. Рятувальники вже загасили всі пожежі.
Про це йдеться у заяві в телеграм-каналі служби.
Після нічної масованої атаки російськими дронами на Волинь надзвичайники ліквідували пожежі, що спалахнули на об’єктах критичної інфраструктури
За попередніми даними, минулося без загиблих і постраждалих.
З вогнем боролися понад 90 рятувальників і понад 20 одиниць основної та спеціальної техніки.
Нагадаємо, масована атака російських безпілотників на Волинь у ніч проти 1 січня призвела до масштабних перебоїв з електропостачанням. Ворожі «Шахеди» поцілили в об’єкти критичної інфраструктури, через що понад 103 тис. абонентів у Луцьку та в Ковельському районі опинилися без світла. На місцях влучань спалахнули пожежі.