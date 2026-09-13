Росія масовано атакує захід України / © tsn.ua

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Росіяни вже майже добу тероризують дронами західні області України, повітряні атаки тривають без перерв. Наслідками стали десятки прильотів у багатьох містах. Є поранені. Зібрали все, що відомо станом на ранок 13 вересня про атаки на західні області країни.

Влучання і вибухи 13 вересня

У ніч проти 13 вересня Росія атакувала територію поблизу міжнародного пункту пропуску «Ягодин» на кордоні з Польщею. Внаслідок влучання безпілотника в АЗС спалахнула масштабна пожежа, яка охопила заправку та вантажівки. Офіційної інформації щодо цього інциденту станом на 9:00 не надходило.

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Зранку 13 вересня західні регіони України продовжили перебувати під масованою атакою дронів. Зокрема, звуки вибухів через загрозу ударних БпЛА чули жителі Тернополя.

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В Івано-Франківську вранці 13 вересня також лунали вибухи через роботу сил протиповітряної оборони. Міський голова Руслан Марцінків повідомив про одного травмованого, загрози життю якого немає. Через небезпеку у місті тимчасово призупинили роботу вокзалу та громадського транспорту.

Під ранок 13 вересня Хмельницький та область опинилися під атакою ворожих БпЛА. Перші вибухи пролунали близько 4:30 після того, як дрон зайшов у місто. Згодом серії вибухів чули о 7:41 та близько 8:29.

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін підтвердив активну роботу сил ППО в області. Внаслідок падіння уламків ворожого дрона виникла пожежа на території одного з підприємств у Хмельницькому районі. За попередньою інформацією місцевої влади, інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Російська атака на захід країни триває майже добу

13 вересня у Польщі підвищили готовність окремих сил і засобів системи протиповітряної оборони. Для моніторингу ситуації та забезпечення безпеки в повітряний простір підняли військовий гелікоптер.

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Як повідомило Оперативне командування Збройних сил країни, такі заходи пов’язані з атаками російських безпілотників по цілях у західній частині України. Ці операції мають превентивний характер.

Атаки на Одещину та Сумщину

Нагадаємо, уночі росіяни атакували Сумську область, унаслідок чого в мікрорайоні Загребелля у Конотопі через влучання БпЛА загорівся приватний будинок.

За словами мера Артема Семеніхіна, знищено господарські будівлі, пошкоджено житло та згоріло авто. Загалом за добу в регіоні через ворожі удари поранення дістали четверо людей, зокрема 6-місячна дитина у Кролевецькій громаді.

Крім того, у ніч проти 13 вересня РФ завдала удару КАБами та реактивними безпілотниками по Одещині. У поліції повідомили про пошкодження багатоповерхівки, приватних будинків, складів, гаражів, автівок та об’єктів критичної інфраструктури, де виникли пожежі; інформації про загиблих і постраждалих в області не надходило.

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Звіт Повітряних сил за 13 вересня

За даними Повітряних сил, з вечора 12 вересня ворог випустив 453 БпЛА різних типів, зокрема Shahed, «Гербера», «Пародія» та S-8000 «Бандероль», з декількох напрямків у РФ та тимчасово окупованому Криму.

Станом на 08:00 українська протиповітряна оборона збила та подавила 405 ворожих дронів, включаючи чотири «Бандеролі». Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 13 локаціях та падіння уламків ще на 7 об’єктах.

Російська атака все ще триває.

Влучання на заході України 12 вересня: що відомо

Нагадаємо, Рівненщина опинилася під декількома хвилями російських атак. У Сарненському районі внаслідок влучань зруйновано підприємство, а під час ранкової атаки ціллю ворога стала автозаправна станція.

Крім того, увечері 12 вересня через обстріл безпілотниками частина міста Дубно та деякі населені пункти Рівненського району залишилися без світла, де зараз працюють енергетики. За даними голови ОВА Олександра Коваля, серед людей постраждалих немає.

На Волині 12 вересня під ударом опинилася залізнична інфраструктура. У Луцьку ворожий БпЛА влучив у потяг на вокзалі, спричинивши пожежу; завдяки вчасній евакуації пасажири не постраждали. Також повідомляється про вибухи у Ковелі, де, за даними місцевих телеграм-каналів, під атакою опинився залізничний вокзал.

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