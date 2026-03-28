ТСН у соціальних мережах

Масована атака Одеси: четверо постраждалих, влучання у пологовий будинок

У приватному секторі сталося загорання житлових будинків.

Ігор Бережанський
Потрапляння у житловий будинок в Одесі

Потрапляння у житловий будинок в Одесі / © телеграм-канал Одеса Info

Внаслідок масованого обстрілу Одеси в ніч проти 28 березня постраждали чотири людини.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Він заявив, що у Приморському районі зафіксовано влучання у дах будівлі пологового будинку.

«На щастя, персонал та пацієнтки встигли спуститися в укриття. Внаслідок атаки зафіксовано часткове руйнування між четвертим та п’ятим поверхами багатоповерхівки. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будинків в різних частинах району», — йдеться у повідомленні.

Крім того, за інформацією МВА, у приватному секторі сталося загорання житлових будинків.

Попередньо, постраждало четверо осіб, усім надається необхідна медична допомога.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 28 березня масовано атакували Одесу ударними безпілотниками.

Ми раніше інформували, що у Запорізькій області увечері 27 березня пролунали вибухи.

