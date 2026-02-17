Масована атака перед переговорами у Женеві: Зеленський емоційно висловився про обстріл РФ

Зеленський / © Associated Press

Росія завдала чергової масованої атаки по Україні напередодні переговорів у Женеві. Президент України емоцінйо відреагував на осбтріл і наголосив, що агресор має відповідати.

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що противник мав єдину мету — якомога сильніше вразити енергосистему України.

«Комбінований був удар, спеціально прорахований, щоб якомога більше пошкодити нашу енергетику», — підкреслив український лідер.

На його переконання, це удари проти життя, і партнери мають реагувати на них.

«Росія повинна відповідати за агресію. Наша дипломатія буде ефективнішою, якщо буде справедливість і сила.

Сила тиску на РФ — це санкції, безперебійна підтримка української армії, нашої ППО.

«Щоб мир був реальним і справедливим, діяти потрібно на єдине джерело цієї агресії. Тому що саме Москва продовжує вбивства, масовані атаки, штурми», — завершив Зеленський.

Переговори у Женеві: що відомо

Вчора, 16 лютого, українська делегація прибула на переговори у Женеві. Там відбудуться тристоронні переговри з РФ та США.

«Завтра розпочинаємо черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі. Очікуємо на конструктивну роботу та предметні зустрічі з безпекових та гуманітарних питань — задля просування до достойного та стійкого миру», — зазначив голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров.

Прокоментував очікування й глава України Володимир Зеленський. Він учергове наголосив, що РФ продовжує атакувати критичну інфраструктуру України у морози. Ціль — якомог болісніше вдарити по українцях.

«Чим більше це зло від Росії, тим усім буде складніше про щось домовитися з ними. Партнери повинні це усвідомлювати. Передусім це стосується Сполучених Штатів», — сказав глава держави.

Лідер нагадав: Україна майже рік як пішла на активну дипломатівю й погодилася на еалістичні пропозиції Америки, зокрема, щодо припинити вогонь. Натомість Росія не припиняє тиск на фронті й енергетичний трерор цивільних, демонстративно відкидаючи мирні зусилля. Зеленський акцентував, що є сподівання на дії партнерів в контексті примусу агресора до звершення війни.

Пізніше про зустрічі у Женеві висловився президент США Дональд Трамп. Втім його заява є дещо неоднозначною. На думку лфдера США, Україна має «негайно сісти за стіл перемовин».

«Це великі переговори. Це буде дуже легко. Слухайте, Україні краще швидко сісти за стіл. Ось і все, що я вам кажу», — заявив американський очільник.

Згідно з попередніми повідомленнями, переговори триватимуть 17 та 18 листопада.