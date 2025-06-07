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Масована атака по Харкову — кількість загиблих зросла
Через російський комбінований удар загинуло троє людей у Харкові. Постражалих — 17 осіб. Такі дані мера міста станом на ранок 7 червня.
Харків пережив найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни. Станом на цю хвилину стало відомо про трьох загиблих.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
«Ще один загиблий в Основʼянському районі Харкова. Тож внаслідок терористичного обстрілу міста троє харківʼян були вбиті російською армією», — уточнив він.
Раніше Терехов повідомив, що за півтори години у місті пролунало щонайменше 40 вибухів.
ЗС РФ гатили одночасно ракетами, «Шахедами» та керованими авіабомбами.
Мер Харкова також повідомив, що в Основ’янському районі міста росіяни вдарили по житловій багатоповерхівці.
«У житловому будинку в центрі міста горять квартири від 6 до 9 поверхи. За попередньою інформацією, під завалами у квартирах перебувають люди», — додав він.