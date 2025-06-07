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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1772
Час на прочитання
1 хв

Масована атака по Харкову — кількість загиблих зросла

Через російський комбінований удар загинуло троє людей у Харкові. Постражалих — 17 осіб. Такі дані мера міста станом на ранок 7 червня.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Associated Press

Харків пережив найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни. Станом на цю хвилину стало відомо про трьох загиблих.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Ще один загиблий в Основʼянському районі Харкова. Тож внаслідок терористичного обстрілу міста троє харківʼян були вбиті російською армією», — уточнив він.

Раніше Терехов повідомив, що за півтори години у місті пролунало щонайменше 40 вибухів.

ЗС РФ гатили одночасно ракетами, «Шахедами» та керованими авіабомбами.

Мер Харкова також повідомив, що в Основ’янському районі міста росіяни вдарили по житловій багатоповерхівці.

«У житловому будинку в центрі міста горять квартири від 6 до 9 поверхи. За попередньою інформацією, під завалами у квартирах перебувають люди», — додав він.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1772
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