Масована атака по Україні 14 листопада: усе про "прильоти", руйнування і загиблих (фото, відео)

Росія влаштувала чергову масовану атаку по Україні у ніч проти 14 листопада, запустивши 449 засобів повітряного нападу — дронів і ракет. Основним напрямком атаки став Київ, де зафіксовані численні пошкодження, загиблі і поранені. Водночас дісталося і Київській, Харківській, Одеській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській та Сумській областям. Ворог, зокрема, вкотре бив по енергетиці.

Атака на Київ

Близько опівночі Київ ти низку областей України охопила повітряна тривога через загрозу ударів російськими дронами. Київська МВА інформувала про роботу протиповітряної оборони у столиці.

Під ранок стало відомо, що Київ зазнав масованої атаки дронами і ракетами. Сталися «прильоти» по житлових будинках, виникли пожежі, загинули і отримали поранення мирні жителі. Рятувальникам довелося шукати постраждалих під завалами.

Подільський район: у багатоповерховому будинку сталося влучання на рівні 15-го поверху. Рятувальникам вдалося евакуювати 13 осіб.

Дніпровський район: пожежники загасили займання двох квартир на першому поверсі п’ятиповерхівки, загальна площа пожежі — 50 кв. м. Врятовано 17 людей. За іншою адресою сталася пожежа площею 30 кв. м та частково зруйновано 19-й і 21-й поверхи. Крім того, горіли дерев’яні споруди спортивної бази на площі 200 кв. м.

Дарницький район: зафіксовано займання на території школи на площі 5 кв. м.

Деснянський район: пожежа охопила 7-й поверх житлової багатоповерхівки, врятовано 9 людей, ще 50 — евакуйовано. За іншою адресою спалахнув вогонь від 5-го до 8-го поверхів. Одна людина загинула. Надзвичайники врятували 14 осіб, серед них дитину, та деблокували одну постраждалу з-під завалів.

Солом’янський район: вогонь охопив дах та п’ятий поверх житлового будинку, під час ліквідації пожежі врятовано 20 осіб.

Святошинський район: у житлову будівлю стався «приліт» на рівні сьомого поверху. Також ліквідовано займання на 19-му поверсі 22-поверхового будинку.

Голосіївський район: уламки впали на територію лікарні. Окремо рятувальники загасили пожежу в будівлі площею 15 кв. м.

Шевченківський район: пожежники ліквідували загоряння на відкритій ділянці.

Оболонський район: влучання у дев’ятиповерхівку спричинило займання квартир від 7-го до 9-го поверхів, площа пожежі — близько 100 кв. м. Одну людину вдалося врятувати.

Згодом в МВС уточнили, що в Києві були пошкоджені 22 локації у різних районах столиці — це житлові будинки, лікарня, дипломатичне представництво, крамниці, офіси. Абсолютна більшість ударів — по спальних районах.

За ніч надзвичайники врятували майже 70 людей — евакуювали з під’їздів, пошкоджених квартир. До ліквідації наслідків удару залучені майже 300 рятувальників і 500 поліцейських.

Наслідки атаки на Київ / © МВС

Наслідки атаки на Київ

Кількість загиблих у Києві

За останніми даними, унаслідок атаки на Київ 14 листопада загинули четверо людей, ще 27 осіб постраждали. Серед постраждалих опинилися вагітна та двоє дітей. Медики надали допомогу всім пораненим і 15 із них госпіталізували.

Зокрема, під атаку у столиці потрапило подружжя похилого віку, яке лише кілька днів тому приїхало туди зимувати. Їхня квартира зруйнована, а самі люди опинилися під завалами.

«Вони літували в селі. Ось, вирішили поїхати зимувати в Київ. П’ять днів як приїхали, і нам сьогодні вночі подзвонили, що був „приліт“, і що не можна хату відкрити. Ми взяли ключі і приїхали. І коли я вже зайшов, то зрозумів, що там стіни нема, нічого немає, тато по пояс у завалі», — розповів син подружжя Андрій.

Ситуація зі світлом і теплом у Києві

Мер Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки на Київ пошкоджено теплові мережі. Через це у Деснянському та частині Подільського району є перебої з опаленням. Комунальники працюють, щоб повернути тепло.

Через атаку у столиці були застосовані аварійні відключення електроенергії, але їх вже усунули. Наразі діють планові графіки відключень світла.

Атака на Київську область

Через атаку на Київську область травмовані близько десятка людей. Серед них — дитина семи років. Загрози життю поранених немає, стан задовільний.

Наслідки атаки зафіксовано у пʼяти районах:

у Бучанському районі пошкоджено дев’ять приватних будинків (вибиті вікна, руйнування житла).

У Білоцерківському районі пошкоджено низку цивільних виробництв, складських та гаражних приміщень.

У Вишгородському районі пошкоджено 14 приватних будинків, автомобілі.

У Фастівському районі пошкоджено один приватний будинок.

В Обухівському районі знижено автомобіль та пошкоджено приватний будинок.

Наслідки атаки на Київську область / © Київська обласна держадміністрація

Атака на Одеську область

Внаслідок атаки на Одеську область ударними дронами на півдні регіону сталися пошкодження цивільної інфраструктури та об’єкта енергетики.

Через удар по енергооб’єкту виникли пожежі, пошкоджено розташований поряд житловий будинок та дах гаража. Надзвичайники оперативно локалізували загоряння.

Вночі на Одещині постраждала одна людина.

Вже вранці ворог атакував ударними дронами ринок у Чорноморську, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Там загинули двоє людей, ще семеро — поранені, деякі у важкому стані. Ударом пошкоджено міську площу, фасади магазинів, приватний транспорт. Вибухова хвиля вибила вікна в розташованому поруч коледжі.

Наслідки атаки на Одеську область / © Одеська ОВА

Наслідки атаки на ринок у Чорноморську / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Атака на Черкаську область

У Черкаській області сили ППО знешкодили 30 російських дронів. Минулося без постраждалих, однак уламки завдали чималої шкоди житловій інфраструктурі.

Черкаський район: пошкоджені вікна та покрівлі щонайменше 12 приватних будинків і господарських споруд, лінію електропередач, газову трубу низького тиску.

Золотоніський район: уламками понівечено 15 будинків, два автомобілі.

Уманський район: вибуховою хвилею вибило кілька вікон.

Пошкоджене авто на Черкащині після атаки 14 листопада / © Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Атака на Харківську область

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уранці повідомив, що протягом минулої доби ворожих ударів дронами різних типів зазнали Харків і шість населених пунктів області. Внаслідок обстрілів троє людей загинули, двоє — постраждали.

Росіяни атакували Салтівський район Харкова БпЛА, але дрон не здетонував.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено електромережі, автомобіль (с. Золочів), приватний будинок, сарай, господарські споруди (с. Морозова Долина);

в Ізюмському районі пошкоджено мотоблок (с. Богуславка).

Атака на Кіровоградську область

Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомляв, що внаслідок нічної ворожої атаки в Новоукраїнському районі пошкоджено лінію електропередач. Без світла перебували 16 населених пунктів та частково Новоукраїнка. Пізніше електропостачання населених пунктів Новоукраїнського району було відновлене.

Атака на Сумську область

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зранку 14 листопада росіяни атакували протикорабельною гіперзвуковою ракетою «Циркон» Сумську область.

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров поінформував, що минулося без жертв та постраждалих. Водночас, унаслідок вибуху пошкоджено ділянку дороги у напрямку Старого Села, через що тимчасово обмежено рух транспорту.

Фахівці працюють на місці, обстежують територію та з’ясовують усі наслідки.

Ворог також атакував безпілотниками промислову зону на околиці Сум. Вдруге було прицільне влучання по території одного з підприємств. Там виникла пожежа та сильне задимлення. Постраждалих немає. Триває ліквідація наслідків. Фахівці вже проводять заміри якості повітря, щоб упевнитися, що немає загрози для здоров’я мешканців громади.

Деталі про атаку від Повітряних сил ЗСУ

За даними Повітряних сил ЗСУ, 14 листопада Росія завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України, застосувавши 449 засобів повітряного нападу. Серед ворожих цілей були:

430 ударних БпЛА,

3 ракети «Кинджали»,

1 ракета «Циркон»,

6 крилатих ракет,

9 балістичних ракет «Іскандер».

ППО знищила 419 цілей: 405 дронів, два «Кинджали», шість балістичних та шість крилатих ракет. Зафіксовано влучання ракет та 23 безпілотників на 13 локаціях.

Реакція Зеленського

«Підлий обстріл. Спеціально прорахована атака, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі», — так нічну російську атаку прокоментував Зеленський.

За його словами, головним напрямком цієї атаки став Київ. Зокрема, уламками «Іскандера» там пошкоджене Посольство Азербайджану.

«Україна відповідає на ці удари далекобійною силою, а світ має зупиняти ці удари проти життя санкціями. Росія все ще може продавати нафту й будувати свої схеми. Це все треба припинити. Багато роботи відбувається з партнерами заради посилення ППО, але недостатньо. Потрібне зміцнення додатковими системами та ракетами-перехоплювачами», — заявив президент.

Він наголосив, що Європа та США можуть допомогти, тому Україна «розраховує на реальні рішення».