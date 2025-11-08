Масована атака по Україні 8 листопада: колапс в "Укрзалізниці" та знеструмлені міста

Наслідки удару / © Getty Images

Уночі Росія здійснила черговий комбінований удар по Україні. Вибухи лунали у низці областей. Найскладніша ситуація у Дніпрі та на Полтавщині.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про нічний терор.

Київ

Столиця перебувала під атакою дронів. У Печерському районі сталося дві пожежі: на одній локації горіли чотири вантажівки, пошкоджені дві будівлі та авто поруч, за іншою адресою горіли уламки дрона. Інформації про постраждалих через атаку нема.

Київ був не єдиною ціллю чергової нічної атаки.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, постраждали Дніпропетровщина, Київщина та Київ, Кіровоградщина, Миколаївщина, Полтавщина, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина.

«Під прицілом ворога була критична інфраструктура — те, що забезпечує нормальні умови проживання людей», — повідомив очільник МВС, назвавши ситуацію складною.

Київська область

Уночі росіяни атакували Київську область ракетами та дронами. Під ударом перебували мирні населені пункти та обʼєкти енергетичної системи.

Унаслідок атаки у Вишгородському районі постраждала жінка. Із осколковими пораненнями стегна вона госпіталізована до місцевої лікарні.

У Бориспільському та Вишгородському районах пошкоджені приватні житлові будинки, автомобілі.

На Київщині всю ніч — із невеликими перервами — тривала повітряна тривога / © Getty Images

Дніпро

Російська армія завдала масованої атаки по Дніпру. Відомо, що одна людина загинула, ще десять постраждали.

За даними рятувальників, російський безпілотник влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок, через що сталося руйнування квартир з четвертого по шостий поверх. Рятувальники ліквідували пожежу, яку виникла.

У Дніпрі удар росіян прийшовся по житловому будинку / © Getty Images

«Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники врятували 28 людей, серед них — п’ятеро дітей. А також у квартирі на п’ятому поверсі виявлено тіло жінки», — повідомили рятувальники.

Також у Самарівському районі постраждали троє людей. До лікарні госпіталізували 55-річного чоловіка в стані середньої тяжкості. Рятувальники загасили пожежу в приватному будинку.

У Павлограді через російську атаку пошкоджене підприємство, горів гараж. На Синельниківщині — понівечені інфраструктура, авто.

Харківщина

Увечері, 7 листопада росіяни, вдарили керованою авіабомбою по Пісочинській громаді. Постраждали восьмеро людей.

У селищі Коротич зруйновано будівлю АЗС, пошкоджено кілька автомобілів. Усі постраждалі госпіталізовані.

У Харкові не працює метро через атаку. За даними мера Ігора Терехова, у місті є проблеми з електроенергією та водопостачанням.

Полтавщина

Уночі і вранці російські війська влаштували масовану ракетно-дронову атаку по Полтавській області. Окупанти цілили по енергетиці регіону. Зокрема, через атаку Кременчуцька громада повністю залишилася без електропостачання. В області запроваджені аварійні відключення світла.

У результаті ударів наразі відомо про одну травмовану людину, повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут. У Кременчуці на маршрути не може виїхати електротранспорт, тому влада збільшує кількість автобусів.

Росіяни масовано атакували Україну / © Associated Press

На території розгортають «Пункти незламності», а фахівці ліквідовують наслідки ворожих ударів.

Складніша ситуація у Горішніх Плавнях. Місто знеструмлено через ворожу атаку. Ворог завдав ударів по кількох об’єктах енергетичної інфраструктури. Місцева влада заявила, що місто переходить в режим надзвичайної ситуації.

Миколаїв та Одещина

Одещину атакували ударними безпілотниками, спалахнула пожежа на обʼєкті енергетичної інфраструктури. Роботу з ліквідації наслідків ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Загиблих і постраждалих немає.

Миколаїв пережив російську атаку — під атакою перебувала промислова інфраструктура. Минулося без жертв та постраждалих.

Чернігівська область

Неспокійно було і на Чернігівщині — ворог завдав комбінованого удару по обʼєкту критичної інфраструктури в Прилуцькому районі. На місці влучання виникла пожежа. Займання ліквідували.

Удари по залізниці

Ворожа атака по Полтавській області викликала серйозні пошкодження залізничної інфраструктури, через що низка поїздів далекого та приміського сполучення зазнає значних затримок. Через це низка поїздів матиме суттєві затримки в дорозі, оскільки рух зазначеними ділянками можливий лише тепловозами. Зокрема відомо, що приміські рейси на Полтавщині та Харківщині прямуватимуть із можливими затримками орієнтовно 1,5-2 години.