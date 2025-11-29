- Дата публікації
Масована атака по Україні: чим гатили росіяни, який регіон прийняв основний удар
Уночі по українських містах росіяни випустили ударні безпілотники та ракети.
У ніч проти 29 листопада противник завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Основний напрямок удару — Київщина.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 632 засобів повітряного нападу — 36 ракет та 596 БпЛА різних типів:
596 ударних БпЛА типу «Shahed», «Гербера» (безпілотники інших типів)
5 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»
23 крилатих ракет Х-101/”Іскандер-К»
4 балістичних ракет «Іскандер-М»
4 керованих авіаційні ракети Х-59/69
За попередніми даними, станом на 10.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей:
558 ворожих БпЛА типу «Shahed», «Гербера» (безпілотників інших типів);
1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»
12 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К
4 балістичні ракети Іскандер-М;
2 керовані авіаційні ракети Х-59/69
Зафіксовано влучання ракет та 35 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 17 локаціях.
Нагадаємо, через влучання і падіння російських дронів і ракет пошкоджені будинки в пʼяти районах Києва. Двоє загиблих, майже 30 постраждалих. На ранок знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у Києві, близько 100 тисяч у Київській області та майже 8 тисяч на Харківщині. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже почали відновлювальні роботи.
Постраждали енергообʼєкти в Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській і Харківській областях.