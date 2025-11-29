ТСН у соціальних мережах

889
1 хв

Масована атака по Україні: чим гатили росіяни, який регіон прийняв основний удар

Уночі по українських містах росіяни випустили ударні безпілотники та ракети.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
РФ тероризує українців

РФ тероризує українців / © Getty Images

У ніч проти 29 листопада противник завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Основний напрямок удару — Київщина.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 632 засобів повітряного нападу — 36 ракет та 596 БпЛА різних типів:

  • 596 ударних БпЛА типу «Shahed», «Гербера» (безпілотники інших типів)

  • 5 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»

  • 23 крилатих ракет Х-101/”Іскандер-К»

  • 4 балістичних ракет «Іскандер-М»

  • 4 керованих авіаційні ракети Х-59/69

За попередніми даними, станом на 10.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей:

  • 558 ворожих БпЛА типу «Shahed», «Гербера» (безпілотників інших типів);

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»

  • 12 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К

  • 4 балістичні ракети Іскандер-М;

  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69

Зафіксовано влучання ракет та 35 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 17 локаціях.

Нагадаємо, через влучання і падіння російських дронів і ракет пошкоджені будинки в пʼяти районах Києва. Двоє загиблих, майже 30 постраждалих. На ранок знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у Києві, близько 100 тисяч у Київській області та майже 8 тисяч на Харківщині. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже почали відновлювальні роботи.

Постраждали енергообʼєкти в Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській і Харківській областях.

889
