Масована атака по Україні: чим гатили росіяни, який регіон прийняв основний удар

У ніч проти 29 листопада противник завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Основний напрямок удару — Київщина.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 632 засобів повітряного нападу — 36 ракет та 596 БпЛА різних типів:

596 ударних БпЛА типу «Shahed», «Гербера» (безпілотники інших типів)

5 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»

23 крилатих ракет Х-101/”Іскандер-К»

4 балістичних ракет «Іскандер-М»

4 керованих авіаційні ракети Х-59/69

За попередніми даними, станом на 10.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей:

558 ворожих БпЛА типу «Shahed», «Гербера» (безпілотників інших типів);

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»

12 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К

4 балістичні ракети Іскандер-М;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69

Зафіксовано влучання ракет та 35 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 17 локаціях.

Нагадаємо, через влучання і падіння російських дронів і ракет пошкоджені будинки в пʼяти районах Києва. Двоє загиблих, майже 30 постраждалих. На ранок знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у Києві, близько 100 тисяч у Київській області та майже 8 тисяч на Харківщині. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже почали відновлювальні роботи.

Постраждали енергообʼєкти в Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській і Харківській областях.