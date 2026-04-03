Масована атака по Україні: Польща підняла у небо військову авіацію

Сьогодні, 3 квітня, Польща підняла у небо військову авіацію через ракетну атаку Росії по Україні.

Про це в X повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

«Увага. У зв’язку з активністю авіації дальнього радіусу дії Російської Федерації, яка завдає ударів по території України, у нашому повітряному просторі розпочалися операції польської та союзної авіації», — йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що Росія запустила значну кількість БпЛА з кількох напрямків та підняла в повітря групу стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160.

Відомо, що Обухові під час оголошеної повітряної тривоги сталося влучання. Вибухи також пролунали у Коростені на Житомирщині.