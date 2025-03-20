Масована атака по Україні: скільки дронів вдалось збити і де гриміли вибухи

У ніч проти 20 березня 2025 року росыяни влаштували повітряну атаку по Україні.

Про деталі повідомили у Повітряних силах України.

"Від 19.00 19 березня противник атакував 171 ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ , Чауда – Крим", - йдеться у повідомленні.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 75 "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

"63 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок російської атаки постраждали Кіровоградщина, Сумщина та Донеччина", - додали у відомстві.

Нагадаємо, вночі російські війська завдали масованого удару по Кропивницькому. Місто атакував мінімум 21 безпілотник.

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