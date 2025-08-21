Масована атака по Україні: ворог випустив 614 дронів і ракет, скільки "прильотів"

Ракетно-дронова атака по Україні

Під час комбінованої атаки на Україну у ніч проти 21 серпня російська армія застосувала 614 безпілотників і ракет. Сили протиповітряної оборони знешкодили 577 повітряних цілей ворога.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Під час нічної атаки на Україну окупанти застосували:

574 ударні дрони типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. Свої цілі ворог запускав із Курська, Брянська, Міллерового, Орла, Шаталового, Приморсько-Ахтарська та окупованого Гвардійського;

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Липецької та Воронезької областей;

2 балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23» із Воронезької області;

19 крилатих ракет Х-101 із Саратовської області;

14 крилатих ракет «Калібр» із акваторії Чорного моря;

1 ракету невстановленого типу із окупованого Криму.

На ранок відомо, що українська ППО збила/придушила 577 повітряних цілей ворога:

546 безпілотників типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

1 ракету «Кинджал»;

18 ракет Х-101;

12 ракет «Калібр».

Зафіксовано влучання ракет та дронів на 11 локаціях. Ще на трьох локаціях — падіння збитих (уламки) цілей.

Нагадаємо, Росія у ніч проти 21 серпня масовано атакувала Україну різними типами ракет і безпілотниками. Під ударом перебували Мукачево, Львів, Луцьк, Запоріжжя, Дніпропетровська та Черкаська області. Через російську атаку є жертви, постраждалі та руйнування.

Зокрема, у Мукачеві ворог влучив по заводу, де виготовлялися побутові прилади. Там виникла масштабна пожежа, постраждали 12 працівників.

Через атаку на Львів пошкоджені приватні будинки, нежитлові будівлі та транспорт. Там також виникли пожежі. Наразі відомо про одного загиблого та трьох постраждалих.