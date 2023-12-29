Масована атака по Україні: Залужний розповів, скільки ракет і дронів вдалося збити силам ППО

Сьогодні, 29 грудня, ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. Силами ППО знищено 87 крилатих ракет та 27 ударних БпЛА.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Атаковано об'єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти. На жаль, є загиблі та постраждалі.

Скільки ракет і дронів знищено

За попередніми даними, цієї ночі ворог застосував проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА.

Як відзначив генерал, спершу окупанти традиційно атакували "Шахедами" з північного та південно-східного напрямку, із подальшим рухом у західному напрямку. Усього зафіксовано 36 ударних БпЛА Shahed-136/131. Згодом ворог підняв у повітря стратегічну авіацію – 18 бомбардувальників Ту-95МС, які запустили щонайменше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

Стало відомо, що було випущено:

8 крилатих ракет Х-22/Х-32 з дальніх бомбардувальників Ту-22М3;

14 ракет летіли по балістичній траєкторії (С-300/С-400/Іскандер-М) з окупованого Криму, Курської та Бєлгородської областей РФ;

5 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з Астраханської області з МіГ-31К;

4 протирадіолокаційні ракети Х-31П та одна Х-59 з літаків тактичної авіації Су-35.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено: 27 ударних БпЛА Shahed-136/131 та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

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