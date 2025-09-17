Масована атака по українській залізниці: Кулеба назвав мету Росії

Наслідки удару по залізничній інфраструктурі України / © Олексій Кулеба

Доповнено додатковими матеріалами

Масованим ударом дронами у ніч проти 17 вересня Росія намагалася вивести з ладу енергопостачання залізничної мережі України.

Про це повідомив віцепремʼєр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Кулеба зазначив, що Росія завдає прицільних ударів по залізничній інфраструктурі України. Так, у ніч проти 17 вересня масованим ударом дронами ворог намагався вивести з ладу підстанції, які живлять залізничну мережу.

«Такі удари мають чітку мету — ускладнити перевезення пасажирів і вантажів, зірвати стабільну роботу транспорту та створити додатковий тиск на людей, на економіку», — пояснив міністр.

Він повідомив, що під час російської атаки на маршрутах перебували понад 20 пасажирських поїздів. Диспетчери «Укрзалізниці» зупиняли їх на безпечній відстані, а працівники перебували в укритті. Минулося без постраждалих серед пасажирів і залізничників.

Станом на 08:00 через цю атаку із затриманням у понад годину прямують 26 поїздів.

Для забезпечення руху «Укрзалізниця» задіяла понад 20 резервних тепловозів. На ділянках, де знеструмлені прилади сигналізації та зв’язку, поїзди все одно пропускають у резервному форматі, щоби затримання були коротшими.

Для міжнародних рейсів із Польщею будуть організовані пересадки до Хелма та Перемишля.

«Ключове — навіть такі масовані атаки не зупинять українські транспортні артерії та, зокрема, Українську залізницю», — наголосив Кулеба.

Нагадаємо, очільник «Укрзалізниці» Олександр Перцовський заявив, що російські окупанти знову завдали удару по залізничній інфраструктурі, що спричинило знеструмлення на дніпровському напрямку. Унаслідок атаки затримується низка поїздів.

Згодом «Укрзалізниця» поінформувала, що через ворожу атаку затримуються пасажирські поїзди одеського та дніпровського напрямків. Частина рейсів прямує за зміненими маршрутами.