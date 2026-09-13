Масована атака по заходу України: чи будуть завтра відключення світла

Чи будуть відключення світла завтра / © ТСН.ua

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Попри масований удар по Україні за останні два дні, особливо по західних регіонах, відлючень світла поки не буде. Принаймні, завтра, 14 вересня.

Про це передає «Укренерго».

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«Завтра, у понеділок, застосування заходів обмеження не планується», — повідомили в компанії.

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Водночас, енергетики просять споживати електроенергію ощадливо у вечірній час, особливо з 18:00 до 22:00.

Нагадаємо, що від вчора РФ масовано атакує західні і північні регіони ударними БПЛА. Наслідками стали десятки прильотів у багатьох містах. Є поранені. Все, що відомо про атаки на західні області країни, читайте за посиланням.

Увечері в суботу, 12 вересня, російські окупаційні війська завдали масованого удару безпілотниками по території Рівненщини. Внаслідок атаки виникли проблеми з електропостачанням: частина міста Дубно та деякі населені пункти Рівненського району залишилися без світла. Через ремонтні роботи сьогодні у Дубні знову вимикали світло.

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