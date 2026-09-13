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Масована атака по заходу України: чи будуть завтра відключення світла
Світло у понеділок не вимикатимуть: енергосистема встояла після масованої повітряної атаки за останні дві доби.
Попри масований удар по Україні за останні два дні, особливо по західних регіонах, відлючень світла поки не буде. Принаймні, завтра, 14 вересня.
Про це передає «Укренерго».
«Завтра, у понеділок, застосування заходів обмеження не планується», — повідомили в компанії.
Водночас, енергетики просять споживати електроенергію ощадливо у вечірній час, особливо з 18:00 до 22:00.
Нагадаємо, що від вчора РФ масовано атакує західні і північні регіони ударними БПЛА. Наслідками стали десятки прильотів у багатьох містах. Є поранені. Все, що відомо про атаки на західні області країни, читайте за посиланням.
Увечері в суботу, 12 вересня, російські окупаційні війська завдали масованого удару безпілотниками по території Рівненщини. Внаслідок атаки виникли проблеми з електропостачанням: частина міста Дубно та деякі населені пункти Рівненського району залишилися без світла. Через ремонтні роботи сьогодні у Дубні знову вимикали світло.