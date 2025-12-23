Масовану атаку 23 грудня відбивали F-16: Ігнат повідомив кількість збитих ракет

Юрій Ігнат

Потужну повітряну масовану атаку окупантів 23 грудня вдалося відбити завдяки величезним зусиллям усіх складових Сил безпеки й оборони. Особлива заслуга у збитті крилатих ракет у льотчиків винищувачів F-16.

Про це начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив в етері телемарафону «Єдині новини».

Він зазначив, що внаслідок російської атаки є пошкодження і руйнування. Зокрема, 21 локація була уражена. Також є збитки від падіння уламків ракет і дронів.

Усього російські загарбники запустили 673 засоби повітряного нападу, з них — 38 ракет повітряного та наземного базування (було 35 крилатих і 3 аеробаліcтичні «Кинджал» Х-47М2).

«Противник випустив таку велику кількість засобів повітряного нападу. Географія цієї атаки була велика — аж до Львівської області. Також постраждала Одещина. Бойова робота велася на Хмельниччині, Тернопільщині. Житомирщині», — розповів він.

Ігнат додав, що з 673 засобів повітряного нападу збито і подавлено 635:

«Це така цифра, яка досягається величезною роботою усіх сил безпеки та оборони, усіх тих, хто працює по повітряних цілях — „Шахедах“, „Герберах“, „Італмасах“ і крилатих ракетах».

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил зауважив, що з 35 крилатих ракет збито 34.

«Основна заслуга в цьому саме пілотів тактичної авіації, наших льотчиків, зокрема F-16. Командувач Повітряних сил зазначає їхню роботу, також роботу всіх складових Сил оборони, які долучилися до збиття решти повітряних цілей», — повідомив він.

Також Ігнат розкрив подробиці, завдяки чому вдалося вчергове відбити таку потужну атаку ворога.

«Безумовно — це підтримка партнерів. Без постачань ракет, про які ми натякаємо фактично в кожному нашому відеосюжеті, і про це говорять пілоти, техніки літаків — що ми готові захищати, ми готові воювати, але треба мати чим працювати по ворожих ракетах», — зазначив він.

Юрій Ігнат висловив вдячність міжнародним партнерам за постачання необхідних засобів, але зауважив, що «хочеться більше».

Подробиці читайте у статті: Масована атака на Україну 23 грудня: усе, що відомо про удари та наслідки