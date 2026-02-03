ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
6432
1 хв

Масована атака РФ дронами та ракетами: головні новини ночі 3 лютого 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Олена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 3 лютого 2026 року:

  • РФ уночі 3 лютого атакувала Україну: де пролунали вибухи Читати далі –>

  • Атака на Київ 3 лютого: що стало відомо станом про наслідки у п’яти районах Читати далі –>

  • Харків під масованим ударом по енергетиці вже кілька годин: теплоносій зіллють у 820 будинках Читати далі –>

  • У Сумах дрони вдарили по багатоповерхівках: пошкоджені квартири і теплопостачання Читати далі –>

  • РФ атакує підстанцію під Києвом, що з’єднує Рівненську АЕС зі столицею — моніторингові канали Читати далі –>

