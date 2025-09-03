Масована атака РФ дронами й ракетами: все, що відомо про обстріл України

Масована атака

Армія РФ 3 вересня завдала масованої атаки по Україні. Ворог застосував безпілотники й ракети.

Де лунали вибухи та є наслідки — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Російські війська вночі 3 вересня розпочали атаку

Вночі 3 вересня у небо підійнялися стратегічні бомбардувальники РФ Ту-95 та Ту-22. Також зафіксовано зліт стратегічного бомбардувальника Ту-160 з авіабази «Енгельс-2». У разі пусків крилатих ракет українцям обіцяли надати відповідні попередження.

Також протягом ночі існувала підвищена загроза застосування балістичних ракет «Іскандер-М/КН-23» та аеробалістичних гіперзвукових ракет «Кинджал».

Щобільше, монітори констатували, що у повітряному просторі України перебувало близько 105 ворожих БПЛА. Українців закликають залишатися в укриттях, дотримуватися правил безпеки та уважно стежити за сигналами тривоги.

Вибухи у Рівному та Луцьку

Згодом у місті Рівне місцеві жителі повідомили про серію вибухів. Місто атакували ворожі БпЛА.

Як повідомив мер Олександр Третяк, для відбиття атаки працювали Сили ППО.

Моніторингові канали інформують про рух дронів у західному напрямку країни. Влада закликає мешканців залишатися в укриттях до відбою тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Дещо пізніше з’явилися повідомлення про вибухи у Луцьку. За даними міського голови Ігоря Поліщука, в напрямку міста рухалися ворожі безпілотники.

Моніторингові канали також попереджали, що у небі ще залишаються БПЛА. Сили протиповітряної оборони працюють над знищенням ворожих цілей.

Жителів закликали залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги та дбати про власну безпеку.

Станом на 08:22 оновили інформацію щодо наслідків на Рівненщині. Вночі область зазнала масованої повітряної атаки. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити ворожі цілі.

Попередньо, цивільні та інфраструктура не постраждали.

Є оновлення й щодо наслідків у Луцьку. Через нічну атаку є руйнування цивільної інфраструктури.

«Сьогодні ворог вчергове атакував нашу громаду, використовуючи значну кількість БпЛА», — зазначив міський голова Ігор Поліщук.

Відомо про руйнування гаражів та господарської споруди. Повністю вигорів приватний вантажний автомобіль.

Згодом очільник Волинської ОВА Іван Рудницький додав, що постраждалих та загиблих внаслідок атаки немає.

«Внаслідок падіння уламків були займання окремих господарських будівель, автомобіля та сухої трави. Наразі пожежі ліквідовано», — зауважив чиновник.

Уламки впали у Києві

У ніч проти 3 вересня 2025 року у Деснянському районі Києва впав ворожий безпілотний літальний апарат. За словами начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, попередньо обійшлося без пожежі та руйнувань.

Наразі всі необхідні служби вже прямують на місце падіння для перевірки території та уточнення наслідків.

Мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою тривоги та не публікувати фото чи відео роботи сил ППО.

Гучно було у Львові

У ніч проти 3 вересня 2025 року у Львові було гучно — в небі працюють сили протиповітряної оборони.

Міський голова Андрій Садовий повідомив, що ворожий безпілотник рухається в напрямку обласного центру.

Згодом голова Львівської ОВА Максим Козицький закликав мешканців бути обережними та залишатися в безпечних місцях. Він наголосив, що під час повітряної тривоги важливо не перебувати біля вікон і не повідомляти жодних даних про роботу ППО.

Через удар БпЛА по Львову, на щастя, минулося без потерпілих.

«Цієї ночі ворог атакував Львів бойовими безпілотниками. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає», — наголосив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Як уточнив мер Львова Андрій Садовий, попередньо, ворог запустив в напрямку міста близько 15 безпілотників.

«Ніхто не постраждав. Частково зруйновано одне зі складських приміщень, пожежу вже ліквідували. Районні адміністрації додатково обстежують місто», — додав він.

Масована атака на Київщину

У ніч проти 3 вересня РФ здійснила масовану атаку БпЛА на Київську область.

Як повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник, у місті Вишгород уламки збитої цілі впали між житловими будинками. Внаслідок цього сталося займання, яке оперативно ліквідували рятувальники.

Пошкоджено легковий автомобіль та вибито скління у кількох квартирах. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

До ліквідації наслідків були залучені всі екстрені служби. Калашник наголосив, що повітряна тривога на Київщині триває, і закликав мешканців залишатися в укриттях, доки небезпека не мине.

«Ворог продовжує тероризувати наші мирні населені пункти. Прошу всіх берегти себе та своїх близьких», — зазначив очільник ОВА.

На Кіровоградщині є постраждалі

Через атаку РФ у Знам’янській громаді, що на Кіровоградщині, відомо про трьох травмованих. Їм надають медичну допомогу.

За даними начальника адміністрації Андрія Райковича, пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків. Через обстріл частина населених пунктів залишилася без електропостачання.

На місці працюють рятувальники ДСНС, поліція, психологи та медики. Бригади енергетиків оперативно відновлюють електропостачання.

Стало відомо, що кількість потерпілих у Знам’янці зросла до 5.

Також відомо, що у Кіровоградській області через російську атаку було пошкоджено 28 будинків. Один — повністю зруйнований.

Через обстріл спалахнули пожежі. Відомо, що РФ також вдарила по об’єктах інфраструктури.

Рятувальники ліквідовують наслідки дронової атаки на Кіровоградщину. На місці події працюють усі екстрені служби. Психологи ДСНС допомагають постраждалим.

На Хмельниччині пролунали вибухи

Внаслідок атаки РФ на Хмельниччині є руйнування та займання. На місця виїхали рятувальники, щоб оперативно ліквідувати наслідки.

У декількох житлових будинках зафіксовано пошкодження вікон. За попередніми даними, постраждалих чи загиблих немає.

При цьому у небі фіксували літаки стратегічної авіації ворога. Очільник міста закликав мешканців обов’язково реагувати на сигнал повітряної тривоги та залишатися в укриттях у разі повторної загрози.

Атака на Хмельниччину

Російські війська вночі та зранку 3 вересня атакували Хмельницьку область ракетами й дронами. У регіоні спрацювали сили ППО. Є збиття повітряних цілей, але є й пошкодження.

«Область сьогодні була атакована ракетами та дронами двічі — вночі та зранку. Працювали сили ППО. Інформації про травмованих чи загиблих наразі не надходило», — відзначив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Наразі відомо про пожежу на території гаражного комплексу, пошкоджено тролейбус, вибито вікна в житлових будинках, пошкоджено нежитлові приміщення.

Влада додає, що через наслідки атаки у Хмельницькому можливі зміни у розкладі руху громадського транспорту. Кількість рухомого складу буде меншою.

Комбінована атака на Івано-Франківщину

У череду 3 вересня РФ завдала комбінованої атаки по Івано-Франківській області. Ціллю ворога став обʼєкт інфраструктури.

«Цієї ночі область зазнала комбінованої ворожої атаки! Працювали сили ППО. Ціллю став обʼєкт інфраструктури», — поінформувала керівниця ОВА Світлана Онищук.

З її слів, за попередньою інформацією, минулося без постраждалих. Внаслідок атаки виникла пожежа.

Зокрема, у Калуші через російську атаку погіршилась якість повітря. Навчання у школах та відвідування дитсадків призупинене.

«На щастя, жертв нема. Є певні незначні пошкодження житлових будинків, але, слава Богу, і там руйнувань нема. Але те, що сталося на іншому об’єкті — пізніше буде інформація. Наразі там іде ліквідація наслідків цієї атаки», — констатував мер Калуша Андрій Найда.

Згодом ДСНС оприлюднила фото наслідків обстрілу Франківщини. Так, виникла масштабна пожежа складських приміщень. Вогонь намагаються ліквідувати 130 надзвичайників та 35 одиниць техніки.

Пожежа на Прикарпатті внаслідок ворожої атаки виникла у складських приміщеннях на трьох осередках загальною площею близько 9000 кв.м.

Рятувальники локалізували займання і продовжують ліквідацію вогню. На щастя, постраждалих немає.

Удар по інфраструктурному об’єкту на Чернігівщині

Внаслідок російської атаки 3 вересня на Чернігівщині є влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

Наразі без електрики майже 30 тисяч господарств у Ніжинському районі.

За словами очільника Чернігівської обласної військової адміністрації Валерія Чауса, для відновлення задіяні всі необхідні служби.

Скільки цілей знищила ППО

У Повітряних силах ЗС України повідомили, що вночі 3 вересня Росії застосувала проти України 526 засобів повітряного нападу. Це ударні безпілотники й ракети повітряного та морського базування. Сили ППО знищили 451 ціль.

Цієї ночі росіяни запустили:

502 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів (напрямки Курська, Брянська, Міллерово, Орла, Шаталово, Приморсько-Ахтарська і Чауди, що в ТОТ Криму);

16 крилатих ракет «Калібр» із акваторії Чорного моря;

вісім крилатих ракет Х-101 (повітряний простір Саратовської області та Краснодарського краю);

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 451 повітряну ціль:

430 БпЛА

14 «Калібрів»

сім ракет Х-101.

Зафіксовано влучання трьох ракет та 69 ударних БпЛА на 14 локаціях. Падіння уламків виявлено на 14 локаціях.

Реакція Зеленського на атаку

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку РФ ракетами і безпілотниками по Україні. Через нічний удар у різних регіонах країни пошкоджено десятки житлових будинкі, енергетичні об’єкти, транспортний вузол, гаражний кооператив. На місцях працюють екстрені служби, енергетики, залізничники працюють для ліквідації наслідків атаки.

«Очевидно, це показові російські удари. Путін демонструє свою безкарність. І це точно вимагає реакції світу», — наголосив глава держави.

Зеленський вчергове наголосив, що на Росію має бути здійснений потужний тиск, аби вона припинила територизувати українців та знищувати нашу державу. І, зокрема, в цьому контексті необхідні санкції. Це є одним із варіантів реальної відповіді на російські удари.