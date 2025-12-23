Атака по енергосистемі 23 грудня була не випадковою: експерт розкрив задум РФ

Енергосистема

Масований обстріл енергетичної інфраструктури України 23 грудня, мав на меті відрізати ключові атомні потужності від загальної мережі.

Про це в коментарі виданню «Главред» заявив президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», експерт із міжнародних енергетичних відносин та безпеки Михайло Гончар.

Стратегія ворога: розрив зв’язків з ЄС та ізоляція АЕС

За словами аналітика, основний удар був спрямований на те, щоб ізолювати Хмельницьку та Рівненську АЕС. Крім того, ціллю стали об’єкти оператора «Укренерго». Росія прагнула не лише обмежити внутрішній розподіл електроенергії, а й розірвати синхронізацію української мережі з енергосистемами сусідніх держав Європейського Союзу.

Попри масштаб загрози, Михайло Гончар зазначає, що противник не зміг повноцінно реалізувати свій план. Хоча закликав уникати зайвого оптимізму щодо термінів відновлення.

«Очікуваного для ворога результату досягти не вдалося — це можна констатувати. Але в той же час, коли з’являються бравурні заяви з боку урядових чиновників про те, що все швидко відремонтують, відновлять і „все буде добре“, слід розуміти: цього не буде. Сподіватися, що з Нового року все повернеться до довоєнного стану і графіків відключень не буде, не варто», — наголосив експерт.

Прогноз на зиму: графіки залишаться частиною побуту

Гончар пояснює, що ремонтні роботи дозволять лише частково стабілізувати систему. Попри героїчні зусилля енергетиків, дефіцит потужності та необхідність обмежень залишатимуться актуальними протягом всієї зими.

Також експерт підкреслив позитивний момент: енергосистема країни продемонструвала живучість. Кожна така атака, попри руйнування, дозволяє фахівцям набувати унікального досвіду та впроваджувати нові методи захисту, які мінімізують наслідки майбутніх ударів. Нинішній стан справ, на думку Гончара, не є найгіршим із можливих сценаріїв.

Нагадаємо, російська армія рано-вранці 23 грудня розпочала масовану атаку по Україні із застосуванням ударних дронів та ракет різних типів. Основною ціллю ворожих ударів стала енергетична інфраструктура. У низці регіонів запроваджені аварійні відключення світла. На жаль, через російську атаку є загиблі та поранені.

Через це АЕС України знизили генерацію. У Міненерго підкреслили: це порушення ядерної безпеки з боку держави-агресорки.