Укрaїнa
276
1 хв

Масована атака РФ: фактично по всій Україні оголосили повітряну тривогу через ракети і дрони

На світанку 24 березня в усіх регіонах України оголосили повітряну тривогу через загрозу масованої комбінованої атаки РФ із застосуванням крилатих ракет і ударних безпілотників.

Олена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

Після 04:00 24 березня 2026 року сигнал повітряної тривоги пролунав фактично всій території України. Причиною стала чергова комбінована атака російських військ.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, ворог підняв у повітря стратегічну авіацію та здійснив пуски крилатих ракет. Ракети фіксували у повітряному просторі країни — про їхній рух оперативно повідомляли військові.

Паралельно в низці регіонів зафіксували загрозу застосування ударних безпілотників. Таким чином РФ вкотре застосувала змішану тактику ударів — одночасно ракетами та дронами.

У більшості областей України було оголошено повітряну тривогу. Мешканців закликали негайно пройти до укриттів і залишатися там до відбою.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, що у сусідній країні через обстріл України знеструмлено критичну лінію електропередачі

Через обстріли України відключилася лінія електропередачі між Молдовою та Румунією.

Дата публікації
Кількість переглядів
276
