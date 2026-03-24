Масована атака РФ: фактично по всій Україні оголосили повітряну тривогу через ракети і дрони
На світанку 24 березня в усіх регіонах України оголосили повітряну тривогу через загрозу масованої комбінованої атаки РФ із застосуванням крилатих ракет і ударних безпілотників.
Після 04:00 24 березня 2026 року сигнал повітряної тривоги пролунав фактично всій території України. Причиною стала чергова комбінована атака російських військ.
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, ворог підняв у повітря стратегічну авіацію та здійснив пуски крилатих ракет. Ракети фіксували у повітряному просторі країни — про їхній рух оперативно повідомляли військові.
Паралельно в низці регіонів зафіксували загрозу застосування ударних безпілотників. Таким чином РФ вкотре застосувала змішану тактику ударів — одночасно ракетами та дронами.
У більшості областей України було оголошено повітряну тривогу. Мешканців закликали негайно пройти до укриттів і залишатися там до відбою.
Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
