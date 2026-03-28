Масована атака РФ на Одесу: кількість поранених зросла, 2 — у важкому стані
Кількість постраждалих внаслідок нічного обстрілу Одеси зросла до 16 осіб, двоє людей загинули.
В Одесі до 16 людей зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки. Двоє з них, на жаль, загинули.
Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.
«Станом на зараз 14 людей отримують допомогу. Двоє з них перебувають у важкому стані через отримані опіки та поранення. Стан інших лікарі оцінюють як середньої тяжкості та задовільний», — зазначив голова ОВА.
Нагадаємо, що у ніч на 28 березня росіяни вкотре атакували Одесу своїми «Шахедами».
Зокрема, російський «Шахед» вдарив по пологовому, де було багато породіль і немовлят. Зазначається, що всі породіллі та новонароджені були своєчасно евакуйовані з палат і супроводжені у бомбосховище. У пологовому будинку постраждалих немає.