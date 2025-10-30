Масована атака РФ на Україну: де лунали вибухи та які наслідки обстрілу

Обстріл України / © tsn.ua

Росія в ніч на 30 жовтня здійснила масовану комбіновану атаку на Україну. Противник гатив і дронами, і ракетами. Є потерпілі та руйнування.

Все, що відомо про обстріл, читайте у матеріалі ТСН.ua.

РФ запустила дрони та ракети

Як стало відомо близько 04:47, російські війська атакують Україну. Моніторингові канали повідомляли про вибухи на Дніпропетровщині, Київщині, Миколаївщині, Херсонщині та Запоріжжі.

Спершу повідомлялося про застосування ударних БпЛА, балістичних ракет і крилатих ракет типу «Калібр». Також очікувалися ракети Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Вибухи на Івано-Франківщині

У понеділок, 30 жовтня, в Івано-Франківській області пролунали вибухи. Повітряна тривога в регіоні була оголошена о 4:30 ранку, і вже о 4:44 з’явилася інформація про серію вибухів у різних районах області.

Світлана Онищук попереджала мешканців про загрозу атаки дронів-камікадзе та ракет із боку РФ і закликала не ігнорувати сигнали тривоги.

Пекельна ніч у Запоріжжі

Стало відомо, що по Запоріжжю окупанти вдарили щонайменше 20 БпЛА та 8 ракетами. Є влучання в гуртожиток.

«Там зруйновані кілька поверхів. Сталося декілька займань у житловій забудові. Постраждали й обʼєкти інфраструктури. Двоє з поранених доправлені до лікарні — це жінка 45 років та чоловік 20 років. Ще двоє жінок отримали медичну допомогу на місці і від госпіталізації відмовилися», — написав очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За останніми даними, через ворожу атаку на Запоріжжя є 11 постраждалих. Серед поранених — шестеро дітей: троє дівчаток та троє хлопчиків. Вік дітей становить від 3 до 6 років. Усі отримують необхідну медичну допомогу.

Затримка потягів

Після російського обстрілу «Укрзалізниця» має знеструмлення на Миколаївщині, що зумовило затримку низки потягів.

Резервні тепловози вже виведено, пасажирські поїзди в регіоні курсуватимуть із затримками. Це стосується рейсів:

127 Запоріжжя-Львів,

128 Львів-Запоріжжя,

51 Одеса-Запоріжжя,

7 Харків-Одеса,

53 Дніпро-Одеса.

Удар по Дніпру

Армія РФ 30 жовтня завдала ракетного удару по Дніпру — ракета поцілила у підприємство.

«Ворог атакував Дніпро ракетою. Її спрямував на підприємство. Загиблих і постраждалих немає», — пише очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

При цьому дронами противник влучив по Покровській та Миколаївській громадах Синельниківського району. Спалахнули пожежі. Були пошкоджені інфраструктура та приватні будинки, та, на щастя, минулося без постраждалих.

Окупати атакували Нікопольський район FPV-дронами та артилерією. Під ударами перебували Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська громади. Загиблих немає.

Які наслідки у Хмельницькій області

Цієї ночі вибухи лунали й у Хмельницькій області. Так, працювала ППО.

«Є збиття ворожих цілей. Станом на цей час, інформація про загиблих, травмованих або руйнування не надходила», — зазначив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Він акцентував, що повітряна тривога триває, тож слід залишатися в укриттях до оголошення відбою.

Атака на Черкащину

У Черкаській області вночі 30 жовтня Сили ППО збивали ворожі цілі. Втім є пошкодження інфраструктури у Звенигородському районі.

Попередньо, на Черкащині знищено російську ракету та 12 дронів. На щастя, минулося без постраждалих.

На Звенигородщині уламки безпілотника пошкодили лінію електропередач, вікна та дахи у щонайменше чотирьох будинках. Спалахнула пожежа у будівлі фермерського господарства, вона вже ліквідована. Триває обстеження території.

Табурець додав, що через складну ситуацію в енергосистемі країни на Черкащині вранці були запроваджені аварійні відключення світла. Вже з 9:00 регіон переходить вже на погодинні графіки.

Вінниччина без тепла і води

Після удару РФ в ніч проти 30 жовтня місто Ладижин на Вінниччині залишилось без теплопостачання та води. Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків та запуском альтернативних систем. Зокрема, йдеться про запуск міжбудинкових колонок для водопостачання та організацію підвозу технічної води. Готуються і до забезпечення теплопостачання.

Місцева влада повідомила, що дитячі садочки сьогодні не працюватимуть.

Як зазначила міська влада, спеціальні групи невдовзі розпочнуть оцінку руйнувань, а мешканців будинків, які зазнали найбільших пошкоджень, відселять у безпечні місця. Крім цього, у місті очікують на поновлення електропостачання.

Згодом влада повідомила, що не обійшлося без потерпілих. Серед них — дитина.

«На жаль, маємо постраждалих серед цивільного населення — 4 дорослих легкої та середньої ступенів тяжкості та 1 дитина 7 років, яка у важкому стані», — перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Наслідки на Франківщині

Влада повідомила, що на світанку РФ ударила по обʼєкту критичної інфраструктури Прикарпаття. Працювали Сили протиповітряної оборони.

«На цей час інформації про постраждалих не надходило», — констатувала голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Станом на ранок відомо про два домогосподарства, що зазнали незначних ушкоджень.

Постраждала й Київщина

Наслідки масованого обстрілу фіксують також на Київщині. За даними ДСНС, вночі у місті Бориспіль через удар БпЛА виникла пожежа двоповерхового приватного житлового будинку. Є потерпіла жінка — її з численними травмами госпіталізували до лікарні.

Ліквідовано загоряння двох автомобілів, що виникло внаслідок падіння уламків БпЛА.

«Вогнем частково зруйновано будинок та пошкоджено легковий автомобіль. Рятувальники приборкали займання», — зазначили рятувальники.

По всій країні — відключення світла

Через обстріл РФ у більшості регіонів України були запроваджені аварійні відключення електроенергії. Їх обіцяли скасувати після стабілізації ситуації в енергосистемі.

У ДТЕК також повідомили, що у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській області запроваджено екстренні відключення.

«Щойно стане можливим, рятувальники, ремонтні бригади та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, відновлення живлення та оцінку збитків. Вдячна кожному нашому фахівцю, який бореться за світло й тепло в наших домівках», — написала міністерка енергетики Світлана Гринчук.

В усіх регіонах України 30 жовтня є обмеження споживання електроенергії. Застосовані графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності.

«Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру — у всіх регіонах України запроваджені заходи обмеження споживання», — вказано в заяві «Укренерго».

Час та обсяг обмежень:

Графіки погодинних відключень: від 08:00 до 19:00 — обсягом від 1 черги до 2 черг.

Графіки обмеження потужності: від 08:00 до 19:00 — для промислових споживачів.

Також стало відомом, що у Києві, Київській області та на Дніпропетровщині скасовані екстрені відключення. Регіони переходять до стабілізаційних графіків.

РФ атакували теплоелектростанції компанії ДТЕК у різних регіонах України. Серйозно пошкоджено обладнання. Триває робота над усуненням наслідків.

«Це вже третя масована атака на теплоелектростанції компанії за жовтень», — наголосили в ДТЕК.

Нагадаємо, через масовану атаку РФ на Україну Польща підіймала винищувачі.

«Через атаку Російської Федерації на цілі, розташовані на території України, польські та союзні військово-повітряні сили розпочали операції в нашому повітряному просторі», — йдеться у повідомленні Оперативного командування Збройних сил Польщі.