Масована атака РФ на Україну: експерт проаналізував зміну тактики росіян

Росіяни під час нового масового удару по енергосистемі України показав зміну в тактиці російських окупаційних військ. Зокрема, окупанти для ударів по енергооб'єктах почали застосовувати касетні снаряди.

Про це розповів кореспондент ZN.UA. Ігор Маскалевич у статті "Наліт на енергосистему: підготовка до зими по-російському".

Зазначається, це вперше цього року російські війська не обстрілювали теплові електростанції, а зосередили свою увагу на ключових підстанціях у західних областях України, під Києвом та на Слобожанщині.

"Головна проблема — боєприпаси, що не розірвалися, ускладнюють відновлювальні роботи. Головне запитання: чому в нас, на третьому році війни, все ще є незахищене обладнання? По ТЕС такими боєприпасами раніше вже били. Тепер "Укренерго" доведеться шукати контрзаходи. Наліт, очевидно, не останній, майстерність ворог відточуватиме", - пише автор.

За його словами, під час масованої атаки уже звично за останні місяці постраждали і об'єкти газотранспортної системи і підземні газові сховища.

"Противник заявив про "пошкодження газокомпресорних станцій у Львівській, Івано-Франківській і Харківській областях". Що ж, спробу зірвати закачування газу на зиму й порушити газопостачання зафіксовано. Харківська область — це близько 40% газовидобутку країни", - розповідає експерт.

Він наголошує, що не варто плекати ілюзій. Оскільки, ймовірно, росіяни з наближенням зими посилюватимуть удари по районах газовидобутку та зберігання.

"Особливо після припинення газового транзитного контракту наприкінці 2024-го. Тут уже жодних тобі ні стримувань, ні противаг не залишиться", - додав він.

Додамо, на думку іншого автора, після масованої атаки 26 серпня, коли путінська армія гатила по Україні рекордною кількістю ракет та дронів, окупанти можуть продовжити дорозвідувальні обстріли ще протягом декількох днів.

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