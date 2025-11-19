ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1906
Масована атака РФ на Україну та активізація США у переговорному процесі: головні новини ночі 19 листопада 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Олена Кузьмич
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

  • Масований обстріл Харкова: влучання в 9-поверховий будинок, є постраждалі Читати далі –>

  • У Харкові збільшується кількість постраждалих від масованої атаки дронами: 32 поранених, серед них — 9-річна дівчинка Читати далі –>

  • США разом РФ таємно готують новий план завершення війни в Україні — Axios Читати далі –>

  • Трамп відправив високопосадовців Пентагону до Києва для відновлення мирних перемовин — ЗМІ Читати далі –>

  • Активність шести бортів Ту-95МС: у небі України зафіксовані ракети, оголошено загрозу ударів Читати далі –>

