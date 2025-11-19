- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1906
- Час на прочитання
- 1 хв
Масована атака РФ на Україну та активізація США у переговорному процесі: головні новини ночі 19 листопада 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
Масований обстріл Харкова: влучання в 9-поверховий будинок, є постраждалі Читати далі –>
У Харкові збільшується кількість постраждалих від масованої атаки дронами: 32 поранених, серед них — 9-річна дівчинка Читати далі –>
США разом РФ таємно готують новий план завершення війни в Україні — Axios Читати далі –>
Трамп відправив високопосадовців Пентагону до Києва для відновлення мирних перемовин — ЗМІ Читати далі –>
Активність шести бортів Ту-95МС: у небі України зафіксовані ракети, оголошено загрозу ударів Читати далі –>