Масована атака РФ: під Полтавою загинула людина, серед поранених — діти

Нічна атака на Полтаву

Реклама

Вночі 31 березня армія РФ масовано атакувала Полтавський район. Є загибла людина, постраждалі та руйнування.

Про це інформує Полтавська ОВА.

Дата публікації 08:59, 31.03.26 Момент прильоту по Полтаві потрапив на камери

Що відомо про наслідки обстрілу

Як деталізувала влада, через атаку загинула одна людина, ще четверо — дістали поранення. Зокрема, травмована дівчинка 2018 року народження. Їй надали необхідну допомогу на місці.

Реклама

Внаслідок обстрілу:

зруйновано перекриття 9 поверху багатоквартирного будинку

пошкоджено скління вікон та припарковані авто.

На місці розгорнуто штаб з ліквідації наслідків атаки.

У ДСНС уточнили, що серед поранених двоє дітей. Рятувальники евакуювали людей та передали постраждалих медикам.

Є також падіння ворожих БпЛА на ще двох локаціях у місті.

Реклама

«Пошкоджено виробниче приміщення одного з підприємств. Крім того, пошкоджено будівлі іншого приватного підприємства. У цих випадках — обійшлося без постраждалих», — інформують у ОВА.

Нагадаємо, РФ обстріляла Полтавську область 25 березня. Постраждала житлова та цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки БпЛА пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, освітній заклад, два магазини, а також автомобілі та вагон із зерном. Удари спровокували пожежі. На щастя, без постраждалих.