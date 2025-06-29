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Масована атака РФ по Україні дронами та різними видами ракет: головні новини ночі 29 червня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 29 червня 2025 року:
Масована атака ворога на Кременчук: місто обстріляли з різних видів зброї (відео) Читати далі –>
Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю: подробиці Читати далі –>
У Львові пролунали вибухи Читати далі –>
РФ ударила по Черкащині: є наслідки для цивільної інфраструктури та постраждалі Читати далі –>
Комбінована атака РФ по Україні: стало відомо, чим ударив ворог Читати далі –>