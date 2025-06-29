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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
27k
Час на прочитання
1 хв

Масована атака РФ по Україні дронами та різними видами ракет: головні новини ночі 29 червня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ППО

ППО / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 29 червня 2025 року:

  • Масована атака ворога на Кременчук: місто обстріляли з різних видів зброї (відео) Читати далі –>

  • Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю: подробиці Читати далі –>

  • У Львові пролунали вибухи Читати далі –>

  • РФ ударила по Черкащині: є наслідки для цивільної інфраструктури та постраждалі Читати далі –>

  • Комбінована атака РФ по Україні: стало відомо, чим ударив ворог Читати далі –>

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