- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 309
- Час на прочитання
- 2 хв
Масована атака РФ по Україні: Зеленський назвав кількість загиблих — фото наслідків
Зеленський після масованої атаки РФ зробив заяву.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки нічної масованої російської атаки по Україні. За його словами, внаслідок ударів постраждали близько 100 людей, ще четверо загинули.
Про це глава держави заявив у зверненні після нічного обстрілу.
Зеленський подякував усім службам, які працюють на місцях влучань та ліквідовують наслідки атаки.
«Дякую всім нашим службам, які зараз працюють на місцях нічних російських ударів. Підрозділи ДСНС, Національна поліція, комунальні служби. Всі діють максимально ефективно, враховуючи масштаби атаки та її наслідки», — наголосив президент.
За словами Зеленського, лише у столиці пошкоджено або зруйновано близько 30 житлових будинків.
«Близько 100 людей постраждали по країні, ще чотири, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним та близьким», — зазначив він.
Президент також підкреслив важливість взаємної підтримки українців у такі моменти.
«Дуже важливо, що в наших людей є підтримка одне одного. Я дякую кожному та кожній, хто допомагає постраждалим», — сказав Зеленський.
Окремо глава держави звернувся до міжнародних партнерів України із закликом посилити підтримку систем протиповітряної оборони.
«Потрібні конкретні кроки для посилення ППО — постачання ракет не повинне зупинятися жодного дня», — наголосив президент України.
Нагадаємо, Київ пережив одну з наймасштабніших атак останнього часу. 24 травня у столиці під удар потрапили культурні та державні установи, серед них МЗС, опери, музеї, монастирі.
Росія також пошкодила будівлю уряду України. Там вибуховою хвилею там вибило вікна.
Користувачі оприлюднили кадри атаки РФ балістичною ракетою.