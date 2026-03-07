Масована атака РФ пошкодила залізничну інфраструктуру: низка поїздів змінює маршрути

Укрзалізниця / © Укрзалізниця

Через пошкодження залізничної інфраструктури після масованої ворожої атаки частина поїздів "Укрзалізниці" на Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині змушена змінювати маршрути.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Пасажирів попереджають про можливі затримки в дорозі. Актуальну інформацію щодо руху поїздів можна відстежувати на сервісі uz-vezemo.

У компанії зазначили, що на знеструмлених ділянках вже працюють резервні тепловози. Водночас фахівці розпочали огляд пошкодженої інфраструктури та її відновлення.

В "Укрзалізниці" також повідомили, що вночі вдалося уникнути значно гірших наслідків. За даними моніторингових груп, під час атаки залізничники разом із Силами оборони змогли убезпечити десятки пасажирських поїздів від понад сотні дронів і ракет.

Попри вимушені зупинки та кілька нічних евакуацій пасажирів, рух залізницею вдалося зберегти.

"Перепрошуємо за вимушені зупинки та декілька нічних евакуацій — найгіршого вдалося уникнути завдяки злагодженій роботі залізничників і вправності Сил оборони. Традиційно — не спиняємо рух", — наголосили в "Укрзалізниці".

