Масована атака РФ пошкодила залізничну інфраструктуру: низка поїздів змінює маршрути
Внаслідок масованої російської атаки пошкоджено залізничну інфраструктуру на кількох ділянках. Через це низка поїздів на Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині вимушено змінює маршрути, що спричинило затримки у русі.
Через пошкодження залізничної інфраструктури після масованої ворожої атаки частина поїздів "Укрзалізниці" на Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині змушена змінювати маршрути.
Про це повідомили в "Укрзалізниці".
Пасажирів попереджають про можливі затримки в дорозі. Актуальну інформацію щодо руху поїздів можна відстежувати на сервісі uz-vezemo.
У компанії зазначили, що на знеструмлених ділянках вже працюють резервні тепловози. Водночас фахівці розпочали огляд пошкодженої інфраструктури та її відновлення.
В "Укрзалізниці" також повідомили, що вночі вдалося уникнути значно гірших наслідків. За даними моніторингових груп, під час атаки залізничники разом із Силами оборони змогли убезпечити десятки пасажирських поїздів від понад сотні дронів і ракет.
Попри вимушені зупинки та кілька нічних евакуацій пасажирів, рух залізницею вдалося зберегти.
"Перепрошуємо за вимушені зупинки та декілька нічних евакуацій — найгіршого вдалося уникнути завдяки злагодженій роботі залізничників і вправності Сил оборони. Традиційно — не спиняємо рух", — наголосили в "Укрзалізниці".
У ніч проти 7 березня у повітряному просторі Київської області зафіксували російські безпілотники. По ворожих цілях працюють сили протиповітряної оборони.