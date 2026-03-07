ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
294
Час на прочитання
1 хв

Масована атака РФ пошкодила залізничну інфраструктуру: низка поїздів змінює маршрути

Внаслідок масованої російської атаки пошкоджено залізничну інфраструктуру на кількох ділянках. Через це низка поїздів на Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині вимушено змінює маршрути, що спричинило затримки у русі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Укрзалізниця

Укрзалізниця / © Укрзалізниця

Через пошкодження залізничної інфраструктури після масованої ворожої атаки частина поїздів "Укрзалізниці" на Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині змушена змінювати маршрути.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Пасажирів попереджають про можливі затримки в дорозі. Актуальну інформацію щодо руху поїздів можна відстежувати на сервісі uz-vezemo.

У компанії зазначили, що на знеструмлених ділянках вже працюють резервні тепловози. Водночас фахівці розпочали огляд пошкодженої інфраструктури та її відновлення.

В "Укрзалізниці" також повідомили, що вночі вдалося уникнути значно гірших наслідків. За даними моніторингових груп, під час атаки залізничники разом із Силами оборони змогли убезпечити десятки пасажирських поїздів від понад сотні дронів і ракет.

Попри вимушені зупинки та кілька нічних евакуацій пасажирів, рух залізницею вдалося зберегти.

"Перепрошуємо за вимушені зупинки та декілька нічних евакуацій — найгіршого вдалося уникнути завдяки злагодженій роботі залізничників і вправності Сил оборони. Традиційно — не спиняємо рух", — наголосили в "Укрзалізниці".

Масована атака РФ: поїзди на Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині змінюють маршрути.

Нагадаємо, що у Київській області працює ППО: зафіксовано ворожі дрони

У ніч проти 7 березня у повітряному просторі Київської області зафіксували російські безпілотники. По ворожих цілях працюють сили протиповітряної оборони.

Дата публікації
Кількість переглядів
294
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie