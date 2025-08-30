- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1076
- Час на прочитання
- 1 хв
Масована атака РФ ракетами та дронами по українських містах: головні новини ночі 30 серпня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 30 серпня 2025 року:
Вибухи в Івано-Франківську: у місті спрацювала ППО Читати далі –>
Луцьк атакують російські дрони Читати далі –>
Атака на Дніпро: вибухи та влучання зафіксовані у місті та області Читати далі –>
Масована атака Росії на Запоріжжя: 12 ударів, поранені люди та масштабні руйнування (фото) Читати далі –>
Росія атакувала Україну безпілотниками та ракетами: де пролунали вибухи Читати далі –>