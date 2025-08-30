ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1076
1 хв

Масована атака РФ ракетами та дронами по українських містах: головні новини ночі 30 серпня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Олена Кузьмич
Пожежа

Пожежа / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 30 серпня 2025 року:

  • Вибухи в Івано-Франківську: у місті спрацювала ППО Читати далі –>

  • Луцьк атакують російські дрони Читати далі –>

  • Атака на Дніпро: вибухи та влучання зафіксовані у місті та області Читати далі –>

  • Масована атака Росії на Запоріжжя: 12 ударів, поранені люди та масштабні руйнування (фото) Читати далі –>

  • Росія атакувала Україну безпілотниками та ракетами: де пролунали вибухи Читати далі –>

