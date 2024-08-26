Масована атака РФ: "Укрзалізниця" зробила заяву про рух поїздів

На жаль, є влучання в обʼєкт залізничної інфраструктури у Сумській області.

"Укрзалізниця" відновила рух поїздів, які вранці 26 серпня зупинилися через російську атаку.

Про це інформує пресслужба компанії.

"Всі рейси, які тимчасово зупинились у зв'язку зі знеструмленнями після масштабної ворожої атаки, вже підхоплені резервними тепловозами та продовжують рух. На жаль, є влучання в обʼєкт залізничної інфраструктури у Сумській області. Пошкоджено контактну мережу та будівлі, поранено помічника машиніста. Його госпіталізовано, загрози життю немає", - зазначили в "Укрзалізниці".

Також там додали, що деякі вокзали, які також були знеструмлені через відключення у міських мережах, вже переведені на резервні генератори та використовуються як "Пункти незламності".

"Приміські електропоїзди у деяких регіонах їдуть із затримками, а ситуація із City Express у Києві та Дніпрі незмінна - рух за графіком",

Відхилення від графіку зібрані на порталі за цим ПОСИЛАННЯМ.

"Пасажирів, які не встигли на потяги через тривалі повітряні тривоги, ми забираємо з тими ж квитками на наступні рейси аналогічного напрямку протягом доби", - нагадали в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, через масштабну атаку окупантів "Укрзалізниця" повідомила про затримки низки потягів.

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